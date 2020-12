Após meses sem ver o marido, Astrid Fontenelle tira férias com o amado e o filho: Eu precisava e merecia juntar a família novamente

20/12/2020 | 09:10



Astrid Fontenelle havia contado, durante uma live que fez com Cleo, que estava sem ver o marido, Fausto Franco, há sete meses por causa da pandemia do coronavírus. Pouco tempo após essa declaração, ela conseguiu se reunir com o amado e, junto com o filho, Gabriel, o casal tirou férias!

No Instagram, a apresentadora postou fotos em que aparece prestes a embarcar em um avião monomotor e escreveu o seguinte texto:

Definitivamente em modo férias! Eu precisava e merecia juntar a família novamente. Foi na Bahia que vivemos nosso verão 2019 e foi pra cá que decidi voltar. E dessa vez para um paraíso que ainda tem praias bem guardadinhas: Morro de São Paulo. Dá pra vir de carro, de catamarã, lanchas... mas escolhemos vir por ar porque desde ontem a gente pode chegar em Morro de São Paulo bem rapidinho e com segurança nesse monomotor (...). Agora é combinar com o sol, com os peixes e frutos do mar... porque que o resto eu trouxe! Axé! Dou notícias.

Já na Bahia, Astrid ainda publicou fotos do pôr do sol:

Primeiro pôr do sol das férias. Uma das maiores maravilhas da Natureza. A hora da melhor luz para fotos, chamada de golden hour, hora dourada. Mas hoje só fiz admirá-lo. Amanhã tem outro. E muitos outros.