Fátima Bernardes recebe linda declaração de Túlio Gadêlha e responde: Por essas e outras é que te amo

20/12/2020 | 09:10



Neste momento difícil, em que Fátima Bernardes passou por uma cirurgia após descobrir um câncer, ela tem recebido o apoio do namorado, Túlio Gadêlha, que também tem usado as redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da apresentadora. Dessa vez, ele postou dois momentos bem fofos em que aparece com amada e aproveitou para demonstrar o amor que sente por ela.

No Instagram, primeiro Túlio publicou uma foto em que aparece abraçadinho com Fátima. Na legenda, escreveu:

Diante da amplidão do tempo e da vastidão do universo, é um privilégio dividir um planeta e uma época com você.

Nos comentários, a própria Fátima devolveu a declaração de amor:

Por essas e outras é que te amo.

Hugo Bonemer, primo de William Bonner, ex de Fátima, também comentou:

Meu coração ficou quentinho.

Já Fernanda Gentil brincou:

Desculpe, mas vou roubar essa frase!

Pouco tempo depois, Túlio mostrou que o casal estava aproveitando juntinho a live que Caetano Veloso fez na noite do último sábado, dia 19, e disse que o evento era um presente. Bem fofo, né?