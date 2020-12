Redação



19/12/2020 | 20:53



Acidente que ocorreu há pouco na via Anchieta, na chegada a São Bernardo, altura do quilômetro 12, causa cerca de quatro quilômetros de congestionamento na pista local. As informações são de que um veículo perdeu o controle, derrubou um poste e entrou no canteiro central da via. Não houve feridos.