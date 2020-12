Nem tudo pode ser monetizado

do Diário do Grande ABC



19/12/2020 | 19:31



Cinquenta e seis anos de trajetória não se mudam em uma noite, não devem ser resumidos a breve análise, como aconteceu com a aprovação do projeto de lei que altera o regime administrativo da Faculdade de Direito de São Bernardo, no dia 15 de dezembro, em sessão extraordinária da Câmara Municipal. Toda a comunidade acadêmica foi surpreendida com a deliberação que não se resume a questões administrativas. A faculdade, que hoje é autarquia municipal com independência de gestão, corre o risco de privatização, sucateamento e tempos incertos, com alternâncias e inconstância de políticas educacionais e econômicas do município, sem a apresentação de argumentação razoável para tal mudança.

Ideias e projetos são bem-vindos e merecem as devidas atenção e análise, mas é preciso cautela para mudança desse porte. Ainda que se negue, neste momento, a intenção de privatização, o projeto prevê diversificação de cursos e essa proposição só poderia ser levada em consideração se viesse acompanhada de planejamento estruturado e com a previsão de investimentos. O que se deixa claro é a intenção de economizar e não de investir ou modernizar a instituição.

Diferentemente dos anúncios pirotécnicos da atual administração, essa iniciativa foi feita de forma discreta e articulada, apresentada e votada na Câmara no mesmo dia, o que não faz sentido se a medida fosse do interesse da comunidade acadêmica e dos munícipes, que se orgulham da instituição, que é reconhecida e está entre os anseios de muitos estudantes brasileiros.

Seria de fundamental importância chamar a todos os agentes que compõem a estrutura acadêmica – alunos, docentes e demais colaboradores – para discussão conjunta de qualquer situação em que se aventem modificações que impactem a todos os envolvidos. Há grande número de pessoas que integram o dia a dia dessa tradicional instituição e que, com muita propriedade, podem contribuir sobremaneira com propostas que fortaleçam ainda mais a excelência já consolidada. Justamente por não ter havido essa discussão conjunta, lideranças do meio jurídico, estudantes, ex-alunos, docentes e a população têm registrado manifestos contrários ao projeto de lei com o intuito de sensibilizar o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, para que a autarquia seja mantida e valorizada.

Cabe a nós, alunos, a indignação. E o que foi ano difícil e de desafios chega ao fim com desfecho inesperável e de extrema preocupação. Contamos com a vacina e o bom-senso do prefeito em reconhecer e recuar para que, em 2021, nossa única ansiedade seja com a nota do bimestre.

Murilo Fagnani de Paiva é aluno de 2º ano da Faculdade de Direito de São Bernardo.

