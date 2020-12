Mais de 77 mil pessoas venceram a Covid-19 no Grande ABC

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



20/12/2020



Falta de ar, cansaço, febre, fraqueza, perda de olfato e paladar e medo de morrer. Esses são alguns dos sintomas relatados por quem teve a Covid-19, doença que já contaminou 94.828 pessoas e ocasionou 3.332 mortes no Grande ABC. Apesar desses tristes números, mais de 77 mil pacientes já venceram a luta contra o coronavírus e relatam os momentos que passaram entre o diagnóstico e a cura – todos os dados se referem até sexta-feira.

A assistente pedagógica Elena Silvia Mioto, 54 anos, mora em São Caetano e teve o diagnóstico de Covid-19 em agosto, após realizar teste do tipo PCR (que se faz com cotonete). A estimativa era que tivesse se contaminado havia uma semana, então fez mais uma de isolamento, mesmo sem qualquer sintoma. Para sua surpresa, em novembro, passou a ter sintomas da doença e, após acionar o serviço municipal de saúde, foi internada com a saturação baixa. Em oito dias, novo exame PCR e resultado positivo.

A tomografia e o exame de sangue confirmaram a doença e um falso positivo da primeira vez. Foram 17 dias de internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), falta de apetite, saudade dos familiares e amigos e inicialmente uma intranquilidade, que foi passando, relata Elena, com bons pensamentos e o atendimento carinhoso da equipe médica.

A fé também foi grande aliada. “Rezava toda hora e me lembrava de toda minha vida, dos meus pais, dos meus tios que já estão no plano espiritual, do amor que sempre tive pelas minhas crianças. Deus nos devolve aquilo que mais amamos.”

A falta de ar constante foi das coisas mais difíceis e só não foi necessária a entubação graças ao empenho dos fisioterapeutas, afirma Elena. Mais uma vez, a fé esteve ao lado da assistente pedagógica, que passou a acompanhar diariamente a missas pela TV. “Essa experiência me deixou a importância dos cuidados com a nossa saúde. Hoje vejo tudo diferente, serei uma defensora do ar. Covid não é brincadeira e eu peço, por favor, que as pessoas se cuidem.”

Não são apenas as pessoas mais velhas que sentem com intensidade os efeitos da doença. A publicitária Caroline Oliveira, 23, moradora de Mauá, recebeu o resultado positivo em 27 de outubro, mas havia pelo menos cinco dias que apresentava sintomas. A jovem não chegou a ficar internada, mas teve muito cansaço, falta de ar e dores nas costas ao respirar. Os medicamentos que tomou eram fortes e afetaram o estômago, então mal conseguia se alimentar. Em pouco mais de duas semanas emagreceu cinco quilos.

Carol avalia que o momento mais desafiador esteve relacionado à sensação de fraqueza e falta de ar, quando mal conseguia ficar em pé e tomava banho com auxílio da mãe. Em uma ocasião, julgou que pudesse tomar banho sozinha, mas quase desmaiou no banheiro. “Isso acabou me abalando bastante, porque há poucos dias eu estava ótima e de repente me ver nessa situação foi bem triste”, lembra. Para a jovem, o aprendizado dessa situação toda foi dar mais valor às pequenas coisas, como ter ar nos pulmões para cantar uma música que gosta, ou conseguir andar pela casa.

Moradora de Diadema, a jornalista Hannah Assis, 25, teve Covid-19 em maio. Os pais e a irmã também se infectaram, mas ela desenvolveu a forma mais grave da doença. Com 30% do pulmão comprometido, passou sete dias internada e tarefas simples, como subir escadas ou fazer conferências, se tornaram grandes desafios. Após um mês de recuperação com tratamento medicamentoso e fisioterapia, restou a certeza de que é preciso dar valor para o convívio familiar e cuidar de si mesma.

“Muita gente ainda duvida, porque os números acabam, para muitos, se tornando meras estatísticas, mas já são mais de 180 mil brasileiros que perderam a vida. A Covid-19 é real e evitar aglomeração, higienizar as mãos e usar máscara é um pacto de responsabilidade coletiva.”

