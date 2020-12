Rapaz morre após ser baleado em assalto em Santo André

da Redação



19/12/2020 | 18:14



*Atualizada em 19h48

Por volta das 16h, um rapaz, que não teve seu nome divulgado, morreu depois de ser baleado em uma tentativa de assalto. Segundo o BO (Boletim de Ocorrência), o rapaz foi abordado por dois ladrões em uma moto - do modelo Yamaha Fazer, na cor vermelha -, pela rua Berlim, altura do número 95, na Vila Metalúgica, em Santo André, que queriam roubar sua moto, do modelo Honda CB Hornet 600. Depois disso, a vítima tentou fugir pela avenida Utinga, também no bairro, mas foi baleado pelo criminoso que não estava dirigindo.

Após ter sido atingido, o rapaz dirigiu ainda por 300 metros mas perdeu o controle e acabou batendo em um veículo que estava estacionado na avenida, no modelo Fiat Palio.

Até o momento, ainda ninguém foi preso.