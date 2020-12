Paulo Goulart Filho fala sobre o estado de saúde da mãe, Nicette Bruno: - Continua grave, mas vai sair dessa!

19/12/2020 | 17:10



Paulo Goulart Filho aproveitou a tarde deste sábado, dia 19, para compartilhar em suas redes sociais uma atualização do quadro clínico para os seguidores e fãs de sua mãe, Nicette Bruno.

Para quem não sabe, a atriz está internada na UTI de um hospital em estado grave com problemas relacionados ao novo coronavírus. No vídeo, Paulo lamenta a saudade da mãe e tem fé de que as coisas vão melhorar!

- Estou aqui para desejar a todos um ótimo sábado, um bom final de semana... e dizer que a minha mãe continua respondendo ao tratamento, continua em estado grave, mas devagarzinho está indo, passo a passo! Ela vai sair dessa e nós vamos continuar aqui com as nossas orações, nossos pensamentos positivos. E ela vai sair dessa! Devagar e sempre. Desejo a todos um ótimo sábado!