Aniversário de 30 anos do goleiro Tiago Volpi anima treinamento do São Paulo

19/12/2020 | 17:10



O aniversário de 30 anos do goleiro Tiago Volpi, neste sábado, animou o treinamento do São Paulo. O jogador recebeu os cumprimentos dos companheiros e também foi alvo de brincadeiras, que tiveram a participação também do técnico Fernando Diniz.

Líder do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não atua neste fim de semana, mas se prepara para o primeiro duelo das semifinais da Copa do Brasil com o Grêmio, quarta-feira, às 21h30, em Porto Alegre. O jogo de volta está previsto para dia 30, no Morumbi. Antes, dia 26, o time joga no Maracanã, diante do Fluminense, pela competição nacional.

Diniz só tem um problema para escalar o time que entra em campo na Arena do Grêmio. O atacante Luciano, com uma lesão muscular na coxa, sofrida no clássico contra o Corinthians, há uma semana, continua em tratamento. O atleta ficou de fora no confronto com o Atlético-MG.

Se Luciano permanecer fora do time, Diniz poderá optar por escalar Tchê Tchê, que teve boa atuação na vitória sobre o Atlético-MG e até fez assistência para o primeiro gol da partida marcado por Igor Gomes.