Obituário - 20 de dezembro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/12/2020 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Lourdes Augusta de Lima, 61. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clotilde da Conceição dos Reis, 99. Natural de Portugal. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Walter da Silva Paula, 93. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edival Barros Fernandes, 84. Natural de Itagiba (Bahia). Residia no Jardim Colonial, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Atílio Kaizer, 83. Natural de Bernardino de Campos (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 17, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emília Insabrald da Silva, 82. Natural de Cruz Alta (Rio Grande do Sul). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Euclides Ferreira de Moura, 81. Natural de Serrita (Pernambuco). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Junqueira, 81. Natural de Monte Azul Paulista (São Paul). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ruth Emília Willo Marino, 75. Natural do Rio de Janeiro. Residia no Jardim Prudência, em São Paulo, Capital. Dia 17, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

José Carvalho, 73. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Durval Pinheiro Filho, 68. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 17. Jardim da Colina.

Paulo Zibordi, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro casa Branca, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Bezerra, 64. Natural de Salgueiro (Pernambuco). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Autônomo. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nivaldo Vitrio, 62. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elinario José da Silva, 60. Natural de Moreilândia (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pintor. Dia 17, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandra Regina Carneiro, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 17. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Tereza da Silva, 59. Natural de Manari (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Agricultora. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdevino Luiz Peixoto, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Fontes, em São Paulo, Capital. Montador. Dia 17, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em São Paulo, Capital.

Eulália Elisabete da Silva, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Analista de sistemas. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Severina Belo da Silva, 72. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Genivalda de Moura Sanches, 79. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Nair de Souza dos Santos, 76. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 16. Vale dos Pinheirais.

José Ribeiro Neto, 71. Natural de Triunfo (Pernambuco). Residia na Vila Divinéia, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

João Dias Fornazier, 66. Natural de Cisneiro (Minas Gerais). Residia no Parque dos Químicos, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Milton Clares, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Marivaldo José da Silva, 64. Natural de Bonito (Pernambuco). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Idalina Mota Silva, 96. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Tremembé, em São Paulo, Capital.

Moacyr Franco, 85. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério do Carmo, em São Paulo, Capital.

Valdomiro Coelho da Silva, 78. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Cleusa Calado Quintana, 70. Natural de Iacri (São Paulo). Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Planalto.

Júlio Augusto da Silva, 68. Natural de Lima Duarte (Minas Gerais). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Baeta.

Maura Teixeira Santos, 66. Natural de Itambé (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério dos Casa.

Seiichi Yamashiro, 63. Natural do Japão. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópólis.

SÃO CAETANO

Paulo Correa Rangel, 89. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Lydia José Marcon, 87. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 10. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Dolores Molina Marques, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.

Mariana Gil Rocatto, 89. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Velado em São Caetano. Dia 17. Memorial Planalto.

Walfrid Dirceu Simões, 82. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

DIADEMA

Tarcisio Venâncio Longuinho, 76. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Diadema, Dia 17. Cemitério Municipal.

Paulo de Souza Neves, 76. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 17. Cemitério Municipal.

Maria Eleotéria dos Santos, 75. Natural de Mogi das Cruzes (São Paulo). Residia no Jardim Rubi, em Mogi das Cruzes. Dia 17, em Diadema. Cemitério da Saudade.

Adélia Conceição Souza de Oliveira, 67. Natural de Serrania (Minas Gerais). Residia no Jardim Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Luzinete Enedina da Silva, 64. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no Jardim Arco Íris, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Terezinha Brito Paz, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Cristiane Rosa Ramos, 45. Natural de Souto Soares (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal.

Raimundo Vieira da Costa, 70. Natural de Tianguá (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Renato Sá Vieira, 91. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia em Mauá. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Isabela Jéssica Souza da Silva, 29. Natural de Belém (Pará). Residia na Vila Carlina, em Mauá. Estudante. Dia 18, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.