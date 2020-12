Zezé Motta compartilha nas redes sociais uma super reflexão sobre seu 2020

19/12/2020 | 16:11



Zezé Motta usou as suas redes sociais neste sábado, dia 19, para compartilhar com seus fãs e seguidores um lindo texto fazendo uma reflexão e um balanço sobre o seu 2020.

A atriz deixou claro que o ano não foi nada fácil, nem para ela e nem para ninguém, e aproveitou para revelar que assim como tantos amigos famosos e até mesmo pessoas desconhecidas, ela testou positivo para o novo coronavírus.

Este foi um dos anos mais difíceis da mina vida. Perdi pessoas da família e testei positivo para o Covid-19. Não havia falado isso antes até porque aos 76 anos [de idade] testar positivo é assustador. Fui chamada para fazer um trabalho publicitário, há 45 dias atrás. Hoje em dia é de praxe as empresas realizarem o teste para o covid-19. Um dia antes das fotos, me deram a seguinte resposta: 'Zezé, a gente tem uma notícia triste. Você testou positivo, então não vai ser possível fazer a campanha'.

E assim como qualquer pessoa que recebe uma notícia que não está esperando, a atriz ficou assustada e até mesmo angustiada.

Fiquei angustiada, mas não senti absolutamente nada. Graças a Deus! 15 dias depois, fui fazer uma outra campanha. Fiz também o teste, não deu nada, mas disseram que eu tinha tido contato com o vírus. Foi assintomático.

Em seguida e depois do susto, Zezé Motta começou a fazer o balanço de todo o seu ano de 2020.

Um balanço do meu ano, até então, acho que o deu muitos brasileiros: foi brabo! Foi e está sendo. Viver uma pandemia sem o contato virtual com vocês seria muito mais puxado para mim... Em maio, faleceu a minha mãezinha com 95 anos [de idade]. Foi muito triste porque eu não pude ir ao hospital e nem ao enterro. Em janeiro, perdi meu sobrinho, Luiz Antônio, durante uma cirurgia no coração e, recentemente, em novembro, morreu meu primo Adiel, vítima de covid-19.

A atriz continuou dizendo e mostrando para todo mundo que teve que se adaptar em muitas coisas novas durante o período da pandemia do novo coronavírus e até que começou a fazer atividades novas para se manter ocupada.

Em 54 anos de carreira, aos 76 anos de idade, posso dizer que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida o ano de 2020. Voltei a estudar piano, comecei a fazer análises virtuais, trabalhei sem parar durante essa pandemia... Como virei uma mulher digital, por incrível que pareça, fiz mais publicidade em 2020 que nos últimos anos. Quanto a trabalho, não posso reclamar da vida! Durante a pandemia, vocês triplicaram, descobri que tenho mais de mio milhão de pessoas aqui. Deus, a minha fé, minha família, os amigos, minha equipe, vocês, o trabalho, foram a minha força para continuar.

E para finalizar Zezé Motta desejou esperanças para todos em 2021!

O meu abraço e desejo de esperança para todos que perderam familiares queridos neste anos de 2020. Que venha, 2021! Que venha esperança, amor e um novo tempo.