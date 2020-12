Embraer entrega quarta aeronave C-390 Millennium à Força Aérea Brasileira

19/12/2020 | 15:29



A Embraer entregou à Força Aérea Brasileira (FAB) o quarto avião de transporte multimissão C-390 Millennium, de um total de 28 unidades encomendadas. Assim como as aeronaves já entregues e em operação, esta será operada pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT). Em nota divulgada neste sábado, a Embraer informa que todas as unidades encomendadas pela FAB estão preparadas para realizar missões de reabastecimento aéreo, com a designação KC-390 Millennium.

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez, diz que em breve a aeronave será operada nas mais diversas missões em diferentes regiões do Brasil e no exterior, a exemplo das outras três que já fizeram o transporte de insumos e materiais durante a Operação Covid-19. O presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Jackson Schneider, completa dizendo que o avião tem cumprido um papel extremamente relevante em uma série de missões humanitárias dentro do território brasileiro e até mesmo no exterior.

A Embraer diz que desde o início da crise a FAB tem empregado as aeronaves KC-390 Millennium em missões de transporte aéreo logístico movimentando toneladas de suprimentos essenciais ao combate à pandemia no Brasil. Além disso, a FAB operou uma das aeronaves em missão humanitária à República do Líbano em apoio à população de Beirute, em agosto deste ano.

No último dia 17 de novembro, o governo da Hungria assinou um contrato com a Embraer para a aquisição de duas aeronaves C-390 Millennium na configuração de reabastecimento aéreo (KC-390 Millennium). Segundo a Embraer, a aquisição é parte do processo de fortalecimento das Forças Armadas da Hungria, especificamente nas funções de transporte aéreo tático, reabastecimento de outras aeronaves e evacuação médica, bem como em outras missões de interesse nacional. As entregas para a Hungria estão programadas para começar em 2023.

No final de outubro, equipes das Forças Armadas de Portugal (FAP) e da Embraer concluíram o "Critical Design Review - CDR" dos KC-390 Millennium encomendados por Portugal. Esta etapa definiu os requisitos técnicos da aeronave de acordo com as demandas da FAP, possibilitando à Embraer configurar as aeronaves. O governo de Portugal e a Embraer assinaram um contrato para aquisição de cinco aeronaves multimissão que terão como objetivo apoiar as operações das Forças Armadas de Portugal e aumentar a prontidão em missões de interesse nacional. As entregas estão programadas para começar em 2023.