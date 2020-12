Após vencer A Fazenda 12, Jojo Todynho aparece nas redes sociais

19/12/2020 | 15:11



Jojo Todynho que faturou o prêmio de um milhão e meio de reais de A Fazenda 12, já havia aparecido anteriormente no Instagram de Rodrigo Faro durante as gravações do Hora do Faro que será exibido no próximo domingo, dia 20.

E assim que apareceu nas redes do apresentador, comentou para os seguidores terem paciência que ela logo voltaria para as suas próprias redes sociais para conversar um pouco com eles.

No mesmo dia, um pouco mais tarde, Jojo então gravou alguns vídeos em seu Instagram e mostrou que ainda estava indignada que havia ganhado o programa e aproveitou para fazer um breve agradecimento aos fãs, famosos e seguidores que votaram nela:

- Vou tentar dormir porque não durmo desde ontem. Estou aqui sentada no chão chocada, ainda sem acreditar e muito grata a todos. Muito obrigada!

Para quem não acompanhou de perto o reality rural, a funkeira protagonizou diversos momentos engraçados quando estava bêbada, brigou bastante e até rendeu uma série de memes para as redes sociais. Jojo ainda contou com a torcida de diversos famosos do lado de fora da sede de A Fazenda 12, como: Xuxa e Sasha Meneghel, Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda, Tiago Abravanel, David Brazil, Babu Santana e Sabrina Sato. Que querida, né!?