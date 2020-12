Esposa de Márcio Garcia compartilha linda homenagem ao sogro

19/12/2020 | 15:10



Como você viu aqui no ESTRELANDO, o pai de Márcio Garcia que estava lutando contra o novo coronavírus acabou não aguentando e morreu na última sexta-feira, dia 18. O apresentador foi quem deu a notícia para os fãs e seguidores em sua própria rede social!

A família que está em luto está compartilhando algumas fotos e momentos ao lado de Sr. Carlos Alberto Tavares Machado, o que foi o caso da esposa de Márcio Garcia, Andrea Santa Rosa, que colocou em suas redes sociais uma verdadeira galeria com diversos momentos ao lado do sogro. Na legenda da publicação ela escreveu:

Carlos Alberto Tavares Machado, pai de 5 filhos, avô de 9 netos, casado por 2 vezes, uma pessoa querida por todos, com muitos amigos do peito. Meu sogro, um homem íntegro, atencioso, super inteligente, correto, valoriza demais a linda e grande família que ele construiu. Essa época do ano sempre foi uma grande festa, nos reunimos todos, meu sogro com a mulher, minha sogra com o marido, todos os filhos, netos... sempre com muita harmonia e amor, vamos sentir saudades, Machadão. Descanse em paz, vovô Bebeto e que sua passagem seja com muita luz, sogrão! Te amamos para sempre.