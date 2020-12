Grande ABC disponibiliza 390 postos de trabalho nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



20/12/2020 | 18:07



A quatro dias do Natal, quem procura por emprego tem diversas possibilidades no Grande ABC. Nesta semana, a oferta de empregos na região chega a 390 oportunidades. Destaque para chances disponibilizadas pela Padaria Brasileira, que abriu unidade na Vila Assunção, e tem dez vagas abertas.

Os postos são para padeiro, atendente e chapeiro, e interessados devem se inscrever pelo link https://padariabrasileira.com.br/contato/. Além desses, a rede já contratou outros 65 funcionários.

Nos centros públicos municipais, a CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo reúne 204 vagas.Dessas, 146 são para auxiliar de limpeza e 14 para eletricista de iluminação pública. Interessados devem enviar currículo para e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br.

Em São Caetano, o Portal de Emprego da Prefeitura oferece 63 oportunidades, basta consultar https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano para conferir.

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires disponibiliza 36 postos de trabalho, sendo 30 para motoristas de caminhão e uma para ferramenteiro. Interessados devem visitar o portal Emprega Brasil, do governo federal (https://empregabrasil.mte.gov.br).

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) conta com 19 chances, por exemplo, 13 para porteiro e uma para operador de estação de tratamento de água e efluentes voltada a PCD (Pessoa com Deficiência). Para se cadastrar, é preciso acessar o Emprega Brasil.

O CPETR de Diadema disponibiliza oito posições, como uma para mecânico de manutenção industrial e uma para auxiliar de Sepultamento. Interessados devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

COM SALÁRIO

A Luandre, agência com unidade em Santo André, dispõe de 50 chances. Os maiores salários são oferecidos para vendedor técnico (de R$ 3.500 a R$ 4.000); supervisor de vendas (entre R$ 3.000 e R$ 3.500); e auxiliar de enfermagem – internação (de R$ 2.000 a R$ 2.500).

Cadastro é feito pelo site candidato.luandre.com.br ou aplicativo disponível nas plataformas iOS e Android.



Via Varejo abre inscrições para primeiro programa de trainee na região

Com o objetivo de apostar em novos talentos e promover mais diversidade dentro da companhia, a Via Varejo, dona da Casas Bahia e do Pontofrio, sediada em São Caetano, anuncia a abertura de inscrições para o primeiro programa de trainee da companhia. Para participar, os candidatos devem se inscrever até o dia 1º de fevereiro por meio do site: www.trainee.viavarejo.com.br.

O programa não exige curso específico para inscrição, considerando graduados em bacharelado, pós-graduação ou especialização, com formação entre dezembro de 2017 e dezembro 2020. Segundo a empresa, serão considerados tanto conhecimento profissional como experiências vivenciadas pelos candidatos, além de disponibilidade e flexibilidade para viagens. A companhia informa que oferece remuneração compatível com o mercado e benefícios.

O processo seletivo ocorrerá de maneira remota e os aprovados serão convocados em março para admissão, iniciando o programa em abril de 2021. Inicialmente, os selecionados irão atuar no formato de home office, mas o local de trabalho será na sede da companhia.