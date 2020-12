19/12/2020 | 14:10



Para se sentirem sexy ou simplesmente mais confortáveis, diversas famosas já dispensaram o sutiã e posaram topless.

E esse foi o caso de Bruna Marquezine que foi flagrada pelas lentes de Henrique Martins sem a parte de cima do sutiã. A atriz que ainda estava usando um grande chapéu azul claro, usava também meia calça bem clarinha para combinar com a única peça que tinha no corpo.

Na primeira foto divulgada por ele, Bruna aparece segurando as pernas tampando bem de leve a região do peito. Já na segunda, ela está com as pernas para cima e literalmente segurando o peito. Uau!