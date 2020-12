Rafael Vitti encanta ao mostrar que cortou a franjinha da filha, Clara Maria

19/12/2020 | 13:10



Bem paizão! Rafael Vitti fez ou outra compartilha momentos bem fofos em que aparece ao lado da filha, Clara Maria, fruto de seu relacionamento com Tatá Werneck. Dessa vez, ele voltou a arrancar elogios e suspiros de seus seguidores, já que mostrou como ficou o corte de cabelo da filha que ele mesmo fez!

Junto com uma selfie, em que Clara revela sua mais nova franjinha, o ator escreveu o seguinte no Instagram:

Bom dia com a tentativa de cortar uma franja em Clara Maria.

Nos comentários, o irmão de Rafa, Francisco Vitti, brincou:

Adorei a franjinha vegana.

Já Maisa Silva ficou impressionada com o tamanho da bebê!

Aaaaa ela tá tão grande, eu quero apertar.

A própria Tatá deu risada e ainda sugeriu:

Ahahaha talvez seja bom cortar dos lados pra não ficar bozo. Mas também não deixa de ser um estilo.

Fofos, né?

E falando em Tatá... a apresentadora dividiu com seus seguidores do Twitter uma situação inusitada: ela foi comprar roupas para a filha, mas acabou errando - e muito! - no tamanho. Na rede social, ela brincou:

Comprei roupa pra Clara que tem um ano e dois meses. Mas comprei errado e veio 12 anos. Eu pus. E ficou perfeito!