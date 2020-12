Agentes do 6º Baep arrecadam doações em campanha de Natal

Do Dgabc.com.br



19/12/2020 | 12:06



Policiais do 6° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) promoveram a campanha Natal Solidário e entregaram nesta sexta-feira (18) as doações. A ação social, idealizada por uma moradora do Jardim Inamar, em Diadema, teve como objetivo arrecadar brinquedos, itens de cesta básica e vestuários para a população carente local.

As atividades foram realizadas seguindo os protocolos sanitários contra a Covid, visando a segurança e saúde dos envolvidos.

Conforme os policias, após dias de arrecadação, os agente do 6º Batalhão, juntamente com o Comandante Ten Cel PM Hélio, realizaram a entrega de todas as doações arrecadadas, que incluíram cestas básicas, brinquedos, roupas e calçados infantis, além de cestas de Natal. Os itens foram recebidos pela idealizadora da ação, identificada apenas como Edileuza.