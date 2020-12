Saúde confirma 2º caso de reinfecção por covid-19 no País, em Fernandópolis (SP)

19/12/2020 | 09:16



O Ministério da Saúde confirmou ontem (18) o segundo caso de reinfecção pelo novo coronavírus no Brasil. O caso é de uma paciente de 41 anos de idade, residente no município de Fernandópolis, no Estado de São Paulo. A Pasta foi notificada pelo ocorrido na quinta-feira (17) pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL). Uma dia antes, São Paulo havia confirmado o primeiro caso dentro do Estado.

A mulher teve o primeiro resultado da doença em junho, mas se curou. No entanto, 145 dias depois teve novo resultado positivo confirmado.

De acordo com o Ministério da Saúde, os dois casos confirmados de reinfecção da covid-19 foram investigados conforme os "critérios estabelecidos" para a confirmação da doença, que consideram dois resultados positivos de RT-PCR em tempo real para o vírus SARS-CoV-2, com intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios de infecção.

O primeiro caso de reinfecção por coronavírus foi confirmado na última semana pelo Ministério da Saúde. Trata-se de uma médica de 37 anos de Natal, no Rio Grande do Norte, que teve dois diagnósticos positivos para covid-19 em um intervalo de quase quatro meses.

Além do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, o Ministério conta com mais dois laboratórios de referência para vírus respiratórios no Brasil - Instituto Evandro Chagas, no Pará, e a Fiocruz, no Rio de Janeiro.

A Pasta alerta que os casos reforçam a necessidade da adoção do uso contínuo de máscaras, higienização constante das mãos e o uso de álcool em gel. "O governo federal está buscando o mais rápido possível a vacina confiável, segura e aprovada pela Anvisa, para que todos os brasileiros que desejarem possam ser imunizados", afirma a nota.