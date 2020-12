Romana Novais mostra reencontro emocionante com a filha na UTI

19/12/2020 | 09:11



Por meio do Instaram, Romana Novais, esposa do DJ Alok, mostrou que havia se reencontrado com a filha, Raika, que está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o seu nascimento no dia 2 de dezembro. O parto teve complicações, já que Romana havia contraído o coronavírus.

Primeiro, junto com uma foto sua ainda grávida, ela escreveu:

Passando pra contar pra vocês que eu e a Raika estamos bem. Desde segunda estamos juntinhas. Foi muito emocionante o nosso reencontro. A rotina de mãe de prematurinha em UTI tem sido bem cansativa aém de ser tudo muito novo pra gente... então essa semana foi de muito aprendizado. Um dia de cada vez...

Depois, no Stories, acrescentou:

Estamos juntas desde segunda. Passo o tempo máximo com ela na UTI... até a coluna gritar [risos]. Estou ensinando ela a mamar... dou colinho...

Romana ainda mostrou uma foto em que sua bebê aparece dentro de sua roupa, colada em seu corpo:

Método canguru, pele a pele com a minha bonequinha.

Por fim, mostrou outra foto em que aparece dormindo com a pequena:

Cochilando com a mamãe dia desses... hoje ela nem está mais com sonda . E a coluna da mamãe fica como?, brincou.