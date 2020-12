Trump assina orçamento para 2 dias e Congresso negocia pacote neste fim de semana

19/12/2020 | 08:13



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na noite de sexta-feira uma lei aprovada no mesmo dia pelo Congresso, a fim de garantir os gastos públicos por um período de dois dias, o que evitou uma paralisação parcial ("shutdown") das atividades do serviço público federal no país. Agora, líderes no Legislativo americano devem negociar neste fim de semana um pacote fiscal para apoiar a economia diante do choque da covid-19.

Nas conversas sobre o tema, negociadores tentaram na sexta-feira aproximar diferenças em alguns pontos, como os poderes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para realizar empréstimos emergenciais. Os congressistas têm dito que se aproximam de um acordo. Na noite da sexta-feira, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que o diálogo continua a avançar, mas também que "ainda não chegamos lá".

Líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes, Steny Hoyer comentou no fim da sexta-feira que um possível acordo poderia surgir no início da tarde do domingo. Mesmo se os negociadores fecharem a questão logo, Hoyer lembrou que ainda será necessário algum tempo para escrever o texto do projeto de lei. A Casa Branca tem pressionado por uma solução e o presidente Donald Trump está particularmente interessado em garantir uma nova rodada de pagamentos diretos aos americanos, disseram legisladores republicanos. Fonte: Dow Jones Newswires.