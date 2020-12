TSE ratifica candidatura de Volpi, que é diplomado

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



19/12/2020 | 00:30



O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) rejeitou, por sete votos a zero, recurso impetrado pelo atual prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), contra deferimento da candidatura do prefeito eleito Clóvis Volpi (PL).

É a segunda derrota jurídica de Kiko, que já havia perdido recurso contra aval ao projeto do prefeito eleito no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), no mês passado. Ontem, Volpi foi diplomado prefeito, ao lado do vice-prefeito eleito, Amigão D’orto (PSB).

A candidatura de Volpi ao Paço de Ribeirão foi deferida pela Justiça Eleitoral da cidade, mas Kiko vinha tentando questionar a elegibilidade do liberal depois de decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) de invalidar a decisão da Câmara em promover manobra para aprovar as contas de Volpi referentes ao exercício de 2012 – foi prefeito por dois mandatos (2005-2008 e 2009-2012). Por unanimidade, o TRE-SP entendeu que a decisão da Justiça comum ocorreu depois da validade da candidatura de Volpi, que estava elegível no momento do registro do projeto.

Ao Diário, Volpi comemorou o resultado. “Quando alguém entra com uma ação, espera vencer. Mas tenho certeza absoluta que ele (Kiko) não esperava ser derrotado por esse placar. Isso é a pá de cal para as pretensões dele, de tentar de todas as formas promover essa história de que haverá nova eleição, de que eu não receberia diplomação”, comentou o prefeito eleito. “Todas essas jogadas políticas caíram por terra e povo cada vez mais vai percebendo que eles mentiram durante a campanha, mentiram agora na diplomação, vão mentir até a posse, e vão passar mais mentiras durante o governo, sempre com expectativa de nova eleição. Tenho fé em Deus, temos um corpo de advogados muito bons, que sempre nos acalmou e nos tranquilizou. Tenho certeza absoluta que isso não vai abalar, ao contrário, só vai fazer crescer a união com os vereadores e com aqueles que ainda virão para o nosso grupo.”