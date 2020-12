Região confirma 880 casos de Covid em 24 horas

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



19/12/2020 | 00:01



As prefeituras da região confirmaram mais 880 casos de Covid-19 ontem, sendo 368 em São Bernardo, 291 em Santo André, 126 em Mauá, 62 em Diadema, 18 em São Caetano, dez em Rio Grande da Serra e cinco em Ribeirão Pires. Assim, as sete cidades totalizam 94.828 pessoas infectadas. Entre elas, 3.332 morreram e 77.824 foram recuperadas.

Cidade com os maiores números absolutos da região, São Bernardo registra 37.810 casos e 1.158 óbitos, seguida por Santo André (27.351 confirmações e 796 vítimas fatais), Diadema (12.244 diagnósticos e 539 falecimentos), Mauá (7.909 positivos e 404 mortes), São Caetano (5.777 casos e 294 óbitos), Ribeirão Pires (2.966 infectados e 113 vidas ceifadas) e Rio Grande da Serra (771 ocorrências e 28 perdas).

A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 60,5% em Santo André, 71% em São Bernardo e 48% em São Caetano. Em Diadema, a Prefeitura não separa o percentual das vagas de enfermaria e de UTI, informando apenas que a ocupação geral é de 37%. Em Ribeirão Pires, não há UTI, porém, considerando os leitos de emergência e enfermaria, 53% estão ocupados. Mauá e Rio Grande da Serra não divulgam a informação em sua atualização diária.

ESTADO E PAÍS

Os 645 municípios do Estado somam 1.371.653 positivos para a Covid, sendo que 44.878 pessoas morreram. Por outro lado, 1.196.775 foram recuperadas, das quais 146.835 ficaram internadas e receberam alta.

A ocupação dos leitos de UTI é de 67,1% na Grande São Paulo e de 61,6% no Estado como um todo.

No País, dados do Ministério da Saúde indicam que 7.162.978 brasileiros foram diagnosticados com o novo coronavírus e, destes, 185.650 faleceram. São 6.198.185 indivíduos curados, enquanto 779.143 estão em acompanhamento.

São Paulo continua sendo o Estado com maior incidência da pandemia, seguido pelo Rio de Janeiro, onde 402.780 foram diagnosticados e 24.351 morreram.