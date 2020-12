Sto.André usa drive-thru para distribuir brinquedos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



19/12/2020 | 00:01



A Prefeitura de Santo André, por meio do Fundo Social de Solidariedade, entregou ontem cerca de 5.000 brinquedos de Natal para entidades assistenciais em formato drive-thru, realizado na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), no bairro Santa Terezinha.Ao todo, foram arrecadados pelo município 15 mil itens, que serão distribuídos até o fim do mês para dez pastorais e três instituições que atendem crianças, como, por exemplo, a Casa Ronald McDonald.

Os brinquedos foram arrecadados na campanha Natal Esportivo, iniciativa feita em parceria com a Secretaria de Esporte e Prática Esportiva, e recebidos em diversos pontos da cidade, como pelas lojas solidárias em shoppings, Banco de Alimentos e até por meio de parceiros, como o Colégio Singular e as lojas Armarinhos Fernando.

“Foi um meio de inovação e de adaptação para que o Natal dessas crianças não passasse em branco. Essa ação de Natal integra uma série de ações que já atendemos, e por ter sido em pouco tempo, 15 mil brinquedos é uma grande meta”, destacou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.

Integrante da capela Nossa Senhora da Caridade, Bárbara Maria Pereira, 36 anos, disse que é o segundo ano de parceria com o Fundo Social de Solidariedade e, mesmo com a pandemia da Covid-19, sentiu que as pessoas ficaram mais solidárias. “Este ano foi totalmente diferente, mas não deixamos de fazer, assim como todas as paróquias. Atendemos crianças até os 6 anos e sabemos que cada presente importa”, comentou. Em 2019, a pastoral entregou mais de 100 sacolas, número que deverá repetir agora.

Na entrega pelo drive-thru de ontem, cerca de dez crianças das pastorais foram receber os brinquedos de forma simbólica, e ainda ganharam um kit especial com bolachas e doces fornecido pelo Banco de Alimentos. “O Natal tem sua magia, e esse espírito solidário não podemos deixar de lado”, observou a primeira-dama Ana Carolina. Ainda na ocasião, a estudante Giovana Zacari, 12 anos, beneficiada pela pastoral Maria Imaculada, escolheu um urso de pelúcia. “Eu já queria um urso para brincar e agora vou ficar com ele durante todo o Natal”, afirmou.

Na Pastoral da Criança, o padre Alessandro, mais conhecido como Benedito, conta que atende mais de 200 crianças, e que pelo segundo ano o auxílio do Fundo Social é fundamental para as doações de Natal. “Elas (as crianças) esperam por essa época e pelos brinquedos. Mesmo com a pandemia, não perderam esse espírito de esperança, e por isso fizemos o possível para atendê-las. Ficamos felizes que o Fundo Social recebeu tantas doações”, detalhou.

Ainda de acordo com Ana Carolina, além das entregas em novo formato às pastorais e entidades, os brinquedos podem ser doados ao longo de todo ano nas lojas solidárias localizadas nos centros de compras da cidade, já que, além da época do Natal, também ficam à disposição em outros pontos da cidade, como as brinquedotecas. Ao todo, o Fundo Social de Solidariedade atende aproximadamente 110 entidades.