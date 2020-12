Assembleia virtual após 30 de outubro de 2020

Luiz Ribeiro O. N. Costa Junior*



19/12/2020 | 00:19



Em 10 de junho de 2020 foi sancionado pelo presidente da República a Lei 14.010, que, dentre outros assuntos, previa em seu artigo 12 a possibilidade da realização de assembleia virtual nos seguintes termos:

Artigo 12 – A assembleia condominial, inclusive para os fins dos artigos 1.349 e 1.350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer, em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial.

Parágrafo único – Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020.

Pois bem, realizadas diversas assembleias virtuais neste período, restou a dúvida sobre a validade de assembleias virtuais a partir de novembro.

Não pretendemos esgotar este assunto, e respeitando todos os entendimentos favoráveis e contrários, entendemos que a realização de assembleia virtual, tende a sofrer algumas resistências técnicas e operacionais, enquanto não estiver devidamente regulamentada e garantida a possibilidade de participação na mesma.

O artigo 1354 do Código Civil estipula:

Artigo 1.354 – A assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião.

Portanto, é claro que se todos os condôminos não forem convocados a assembleia não poderá deliberar sob pena de nulidade.

Porém, e se mesmo convocado para a assembleia o condômino não puder participar em decorrência de necessidades técnicas e operacionais, e por muitas vezes limitações para a participação.

Qual será o entendimento do Poder Judiciário neste caso?

Temos conhecimento que alguns condomínios estão fazendo assembleia virtual, porém, a maioria dos cartórios não está aceitando as atas para registro, visto que ausentes a lista de presença assinadas pelos participantes, dentre outras irregularidades.

Existem administradoras de condomínios que estão obrigando a entrega de procurações com até três dias de antecedência, o que se torna um verdadeiro absurdo, pois, além de permitir que a gestão saiba com antecedência quem estará com procurações e, portanto, preparar-se para ‘incentivar’ alguns condôminos a comparecerem, além de causar até mesmo o impedimento de participação de um condômino que eventualmente iria estar ‘presente’, porém, que foi surpreendido com um imprevisto no dia anterior.

Ou seja, no modo presencial, o condômino tem até a hora da abertura da assembleia para apresentar procuração, e na maneira virtual, por razões operacionais, tal situação não é possível.

Limitar a entrega de procurações com algumas horas de antecedência, em decorrência de necessidade de organização, até é cabível, porém, com três dias de antecedência como vimos, chega até mesmo a ser imoral.

Não obstante, restam ainda dúvidas sobre as unidades que estariam sendo representadas por procuração, se foram devidamente ‘validadas’ e apresentadas até o início da assembleia, devendo ser informadas logo na abertura da assembleia, para que todos tenham conhecimento.

Porém, o maior problema e empecilho que continuamos vendo existirem é que nem todos os condôminos têm familiaridade com tecnologia, além de em muitos casos sequer possuírem condições de conexão em suas residências, pois dependem de wi-fi ou pacotes de dados.

Considerando-se tais fatores, entendemos que ainda não é recomendável a realização de assembleias virtuais se não estiverem garantidos todos estes pontos cruciais e que podem acarretar eventual nulidade.

Se o condomínio estiver com a previsão orçamentária realizada e o mandato do síndico, dentro de sua vigência, excetuando-se eventual emergência insuperável, não vemos no momento a necessidade de correr riscos em realizar uma assembleia virtual que pode vir a ser questionada e anulada.

* Advogado, administrador de empresas e pós-graduado em direito processual civil pela PUC-SP. Atua com condomínios desde 1991 e com direito imobiliário e condominial desde 2002. Escreve nesta coluna quinzenalmente, aos sábados