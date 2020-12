São Bernardo volta a fechar trecho da Marechal a carros

Da Redação



19/12/2020 | 00:01



A Prefeitura de São Bernardo volta a promover, hoje e amanhã e nos dias 23 e 24, o calçadão no trecho da Rua Marechal Deodoro que compreende a Rua Américo Brasiliense, altura do 1.680, até o cruzamento com a Avenida Francisco Prestes Maia. A suspensão ao tráfego de veículos na via ocorrerá das 8h às 19h.

Segundo o prefeito Orlando Morando, trata-se de medida de combate ao coronavírus. “Pensamos em uma forma de garantir o distanciamento e a segurança dos consumidores. Assim como garantir que os comerciantes trabalhem, pois este é o período mais importante do ano para eles. A medida foi um sucesso e alcançamos o êxito de promover maior distanciamento entre as pessoas e segurança para os consumidores que foram às compras para o Natal”, afirmou.

A Rua Marechal Deodoro está sinalizada para orientação aos motoristas, que também terão auxílio de profissionais do departamento de trânsito. A via conta ainda com reforço na segurança, por meio do programa Patrulha de Natal, com efetivo da GCM (Guarda Civil Municipal) e Polícia Militar.

As vias de cruzamento da Mrechal estarão abertas para o trânsito de veículos. A fiscalização permitirá a entrada supervisionada na via interditada para pessoas com deficiência, além da circulação de moradores. Os serviços de carga e descarga poderão ser realizados em horário restrito, das 7h às 9h. Demais alternativas serão orientadas pelos agentes de trânsito.