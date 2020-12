CDL abre dois postos de atendimento em S.Caetano

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



19/12/2020 | 00:16



A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) São Caetano inaugurou ontem posto de atendimento no Atende Fácil do município. Qualquer morador ou pessoa jurídica do Grande ABC pode comparecer ao local para consultar dívidas e renegociá-las.

Segundo o presidente da CDL, Alexandre Damasio, todas as dívidas civis podem ser regularizadas, exceto as judiciais e protestadas, que serão encaminhadas ao cartório de protesto correspondente. “A CDL verifica, por meio da consulta SPC/Serasa e protesto nacional, a situação dos apontamentos, entra na base de negociação do sistema ‘negociar dívida on-line’, afere as condições de pagamento e entrega ao consumidor meios para quitação da dívida”, conta.

Em casos em que a dívida não está no sistema de negociação, Damasio explica que a CDL entra em contato com o credor, intermedeia o interesse do consumidor, inclui a negociação on-line e informa em até cinco dias o consumidor das condições de pagamento. “O consumidor então poderá acessar os termos de negociação on-line, da sua casa, sem necessidade de deslocamento.”

Uma vez que a dívida está no sistema, é possível acessar a plataforma CDL Vamos Parcelar por meio do site www.negociardivida.com.br e parcelar contas em até 12 vezes usando até quatro cartões de crédito diferentes. “IPTU, multas, material escolar, condomínios, todas as dívidas podem ser parceladas com a gente”, cita Damasio.

O atendimento presencial é feito tanto na unidade do Atende Fácil (Rua Major Carlos Del Prete, 651) como na sede da CDL na cidade, no Espaço Cerâmica (Alameda Terracota, 215, Ed. Way, sala 310), das 9h às 17h.