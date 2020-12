Bancos fecham 50 agências por infecção de funcionários

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



19/12/2020 | 00:14



Na região, aproximadamente 15% das agências bancárias já precisaram fechar as portas temporariamente durante a pandemia do novo coronavírus. De julho para cá, 50 das 350 unidades da região já passaram por isso. O motivo é a contaminação de funcionários por Covid-19, o que exige processo de higienização e troca de turnos de trabalhadores. A estimativa é do Sindicato dos Bancários do ABC.

Segundo o presidente do sindicato, Belmiro Moreira, há protocolo de desinfecção que mantém as agências fechadas. “Ele pode variar de banco para banco, mas costuma ser composto pelo afastamento do trabalhador que foi identificado com o vírus e a testagem daqueles que conviveram com ele. A agência precisa ser sanitizada e reabre com outra equipe depois de um a dois dias”, disse.

De acordo com ele, não há estimativa de quantos dos cerca de 6.000 colaboradores contraíram o vírus, mas, assim como em todo o País, os casos estão aumentando. “No começo, tinha um contágio e ninguém sabia quem era, mas, agora, são pessoas próximas”, afirmou. “De um tempo para cá, houve relaxamento de protocolos de higiene de bancos e bancários. Só que a pandemia não acabou. É preciso higienizar as mãos, evitar aglomerações, inclusive nas folgas, e usar máscaras.”

Moreira contou que está marcada, para segunda-feira, reunião com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) para falar sobre a inclusão dos bancários nos grupos prioritários de vacinação, uma vez que o trabalho os expõe a fluxo intenso de pessoas.

Durante a semana, equipe do Diário flagrou pelo menos duas agências fechadas por causa da contaminação pelo coronavírus. Uma delas localizada na Rua Taipas, Vila Barcelona, em São Caetano, e outra na Avenida Dom Pedro II, Campestre, Santo André. Ambas são do banco Itaú.

O Itaú Unibanco esclareceu que as unidades foram fechadas temporariamente por suspeita de Covid-19 e que todos funcionários estão afastados temporariamente de suas funções. “As agências foram fechadas para higienização, seguindo todos os protocolos de limpeza e o uso de antissépticos adequados”, disse em nota.

O banco orienta que clientes que necessitarem de atendimento presencial poderão se redirecionar a outras agências (em Santo André há uma na mesma via e em São Caetano, na Rua Visconde de Inhaúma, Vila Gerti). O Itaú reforça, contudo, a orientação para utilização dos canais digitais.

O Diário também questionou os principais bancos sobre o assunto. A Caixa informou que permanece realizando ações sistêmicas para dar celeridade ao atendimento nas agências, entre elas a triagem das filas antes da abertura.

O Bradesco disse que redimensionou o atendimento em sistema de rodízio em que os funcionários se revezam em turnos semanais. O Santander afirmou seguir rigidamente todos os protocolos de saúde.

O Banco do Brasil informou que nenhuma de suas agências na região estava fechada até ontem por contaminação de funcionários. Do total de unidades, três estão operando parcialmente, com atendimento interno ou telefone (na Rua Taipas, em São Caetano; Rua Manoel Nóbrega, em Diadema; e Rua Felipe Sabbag, em Ribeirão Pires). “Essas agências sofreram redução no quadro de funcionários para o atendimento presencial, por se enquadrarem ou coabitar com pessoas definidas em grupo de risco”, informou.