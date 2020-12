Surpresa na suspensão de diplomação de Mauá

Raphael Rocha



19/12/2020 | 04:16



A suspensão da diplomação de quatro vereadores de Mauá pegou toda a classe política de surpresa. Em especial os envolvidos no caso. A Justiça Eleitoral mauaense impediu a expedição do diploma aos vereadores Márcio Araújo (PSD), Vaguinho do Zaíra (PSD), Samuel Enfermeiro (PSB) e Ricardinho da Enfermagem (PSB), alegando que os dois partidos em questão utilizaram supostas candidaturas laranjas de mulheres com zero voto para cumprimento de cotas eleitorais de gênero. A surpresa foi tamanha que Márcio foi comunicado pela equipe do Diário sobre o ocorrido na noite de quinta-feira. Ele estava em uma reunião com amigos para celebrar a vitória e a diplomação, marcada para ontem. Pelas redes sociais, o pessedista comentou a situação. “Agradeço imensamente a todas as mensagens de apoio e carinho. Não esperaria nada diferente.” Antes, a crítica foi endereçada aos candidatos Tchacabum (PDT), Renato Baiano (PCdoB) e Alexandre Vieira (PP), que ingressaram com ação contra as chapas. “Querem o jeito mais fácil? Pode até ser que consigam, mas jamais sentirão de verdade a alegria de serem eleitos de forma honesta e terem seus trabalhos reconhecidos por aqueles que eu mais luto: o povo.”

Migração

Depois de migrar para o Avante, o deputado estadual Campos Machado avisou que vai levar para o novo partido lideranças históricas do PTB, sua antiga sigla. Ele calcula que 80% do partido irão migrar. “Todos aqueles do meu grupo político que valorizam a lealdade virão comigo, somos um dos grupos mais fortes do país e permaneceremos juntos, nesse novo sonho, fortalecendo o Avante em São Paulo”, comentou o parlamentar, que deixou o PTB após rusgas com o presidente nacional da agremiação, o ex-deputado federal Roberto Jefferson.

Diplomações – 1

A Justiça Eleitoral expediu ontem os diplomas dos eleitos no Grande ABC. Como não houve solenidade presencial, para evitar disseminação do novo coronavírus em momento de recrudescimento do número de casos e mortes, prefeitos e vereadores divulgaram fotos – ou até improvisaram atos – para mostrar o diploma. Em Santo André, o prefeito reeleito, Paulo Serra (PSDB), posou ao lado da mulher, Ana Carolina Barreto Serra, e da filha, Maria Carolina. “Uma grande honra e responsabilidade, conquistadas com o voto de mais de 266 mil andreenses que disseram ‘sim’ ao novo modelo de gestão.”

Diplomações – 2

Em Ribeirão Pires, o prefeito eleito Clóvis Volpi (PL) decidiu gravar vídeo e fazer fotos com vereadores da futura base aliada. Surpresa foi pela presença de Anderson Benevides (Avante). Sobrinho do ex-prefeito Saulo Benevides (Avante), Anderson retorna à casa e integrará o time de aliados de Volpi e Amigão D’Orto (PSB).

Publicidade – 1

Esta coluna disse ontem que o empresário Eduardo Rodrigues de Lima, conhecido como Duda, ainda dirige a Max Offices Propaganda & Marketing, empresa de publicidade localizada em Mogi das Cruzes e que detém a conta de propaganda institucional da Prefeitura de São Bernardo, administrada por Orlando Morando (PSDB). Na verdade, Duda foi diretor da empresa. Saiu do quadro societário da firma no dia 26 de dezembro de 2019. Mas colocou no lugar uma pessoa de sua confiança: Alexandre Wilson da Silva Santasofia.

Publicidade – 2

Prova de que Alexandre Wilson da Silva Santasofia tem relação próxima a Duda está em outra empresa de publicidade: a RP Propaganda Ltda. Duda é dono da RP, também sediada em Mogi das Cruzes. Seu sócio é Santasofia na RP. No passado, a dupla era acompanhada por Wellington Rodrigo Doi, atualmente dono da W R Doi Marketing e Publicidade Ltda, que prestou serviços eleitorais na campanha à reeleição de Orlando Morando (PSDB) em São Bernardo. A W R Doi recebeu R$ 260 mil.