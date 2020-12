Câmara levanta recesso e aprova calote ao Imprerp

Daniel Tossato



19/12/2020 | 05:12



Câmara de Ribeirão Pires aprovou ontem projeto que dá aval ao Executivo, dirigido pelo prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), a dar calote no Imprep (Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires). A matéria recebeu adesão unânime por parte dos vereadores. O Legislativo levantou recesso para aprovar a matéria em sessão extraordinária.

Conforme o projeto, a Prefeitura poderá deixar de pagar a parte referente à administração para a manutenção do instituto, prevendo a suspensão do recolhimento da cota patronal nos períodos de 1º de março de 2020 (retroativo) a 31 de dezembro de 2020.

O sindicato dos servidores públicos de Ribeirão Pires estima que, com a aprovação do projeto, o rombo nos cofres da instituição poderá alcançar R$ 20 milhões, o que poderia ameaçar a continuidade do Imprerp. A gestão Kiko tem sustentado que o valor será regularizado no ano que vem. Em 2021, entretanto, a cidade será comandada pelo prefeito eleito Clóvis Volpi (PL) e pelo seu vice, o vereador Amigão D’Orto (PSB).

Foi a terceira vez que Kiko pautou a Câmara para tentar a aprovação do projeto, desta vez com êxito. “É uma pena que ele (Kiko) tenha conseguido chegar até o fim de seu governo acumulando esse montante de dívida com o instituto. Infelizmente esse valor foi parcelado e deverá ser pago pela próxima gestão. Mas é lamentável esta estratégia para aprovar projetos sem que a população fique sabendo. É o fim”, declarou Perla de Freitas, presidente do Sineduc (Sindicato dos Trabalhadores de Educação).