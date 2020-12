São Caetano Futebol Ltda revela ligação com o social

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/12/2020 | 00:01



O presidente da São Caetano Futebol Limitada, Nairo Ferreira de Souza, utilizou o site do Azulão para se posicionar sobre a reportagem do Diário de sábado passado a respeito da intenção do conselho deliberativo em findar o contrato da empresa que gere o futebol do Azulão com a parte social pelo não cumprimento do que foi acordado. Segundo o mandatário, isso não é possível porque ambas estão “interligadas”. Aliás, a AD São Caetano seria sócia minoritária da gestora.

“Uma empresa está interligada na outra, portanto, não existe possibilidade de separação como está sendo divulgado. O São Caetano depende da existência da Futebol Limitada para funcionar”, explicou Nairo. “Sabemos do momento difícil pelo qual passamos, mas o empenho é total para nos organizarmos e, assim, superar essa fase. Estamos trabalhando firme em prol deste clube”, emendou o dirigente.