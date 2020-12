Paulo Roberto está por detalhes de voltar ao Ramalhão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/12/2020 | 00:01



O Santo André está prestes a anunciar a volta de um dos principais responsáveis pela chegada do time às quartas de final do Paulistão deste ano. Eliminado na segunda fase do Brasileiro da Série D à frente da Ferroviária, ontem o treinador se despediu oficialmente da equipe de Araraquara, juntamente do auxiliar Alan Dotti, abrindo caminho para ambos regressarem ao Ramalhão para a temporada 2021, na qual disputará tanto o Estadual quanto justamente a Série D nacional.

De acordo com o presidente Sidney Riquetto, Paulo Roberto “sempre foi a opção número um” do Santo André. Ontem, em conversa com o Diário, o treinador admitiu que a oficialização pode ocorrer em breve e selaria uma situação que estava pré-acertada antes mesmo de o treinador seguir para a equipe araraquarense.

“Já tínhamos acerto verbal desde o término do Paulistão, que se estendeu em conversas que tivemos ao longo do restante do ano com o Sidney (Riquetto), com o Celso (Luiz de Almeida, presidente do conselho deliberativo) e com o Juraci (Catarino, diretor de futebol)”, explicou. “Quando fomos para a Ferroviária, fomos apenas para o Brasileiro da Série D, porque estávamos apalavrados com o Santo André. Nosso compromisso desde o início as duas partes sabiam que era até o fim da participação na Série D. Se fossemos até o jogo do acesso, até o título, terminaria ali. Como não fomos, seguiu-se o que estava acordado. Estamos nas tratativas para a qualquer momento ser anunciado. Mas ainda não se oficializou. Acreditamos que na semana que vem aconteça”, complementou.

Justamente em razão do acordo prévio com o Santo André, Paulo Roberto seguiu a distância traçando o planejamento andreense. “Foi sempre assim que trabalhamos. Algumas situações foram sendo adiantadas e sempre alinhado com a gente”, declarou o treinador. Assim, os dois primeiros reforços anunciados na semana passada, casos do zagueiro Rodrigo e do lateral-direito Marcos Martins, que vieram do Botafogo-PB.

Outros nomes deverão ser anunciados pelo Ramalhão em breve. Alguns já estão inclusive acertados, mas ainda não podem ser oficializados porque “estão em atividade”, segundo o presidente Sidney Riquetto.

ESTÁDIO

O Santo André segue aguardando ansiosamente pelo início das obras para instalação do gramado sintético no Bruno Daniel. A demora para que o processo comece deixa os ramalhinos nervosos. Ao Diário, em novembro, a Prefeitura garantiu que entregará a praça esportiva pronta em janeiro de 2021, ou seja, com um mês de antecedência para o Paulistão, com abertura prevista para 28 de fevereiro.