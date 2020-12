TRE-SP derruba liminar e garante mandatos a vereadores de Mauá

Júnior Carvalho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



18/12/2020 | 20:23



O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) reverteu decisões da Justiça Eleitoral de Mauá, que havia suspendido a diplomação de quatro vereadores eleitos pelo PSB e PSD por suspeita de existência de candidaturas ''laranjas'' na chapa.

Na noite desta sexta-feira, em decisão monocrática o juiz Marcelo Vieira de Campos acatou a pedidos dos dois partidos e resgatou o direito à diplomação dos vereadores eleitos Ricardinho da Enfermagem, Samuel Enfermeiro (ambos do PSB) e Márcio Araújo e Vaguinho do Zaíra (ambos do PSD). A decisão da Justiça eleitoral de Mauá foi publicada na noite de ontem, no âmbito de ação movida pelo vereador Tchacabum (PDT), que perdeu a reeleição nas urnas no dia 15. O pedetista acusou os dois partidos de lançarem candidaturas de fachada para driblar regra eleitoral que determina cota mínima de gênero na formação da chapa de vereadores. O parlamentar usou como argumento o fato de duas candidatas a vereadora das duas legendas terem recebido zero voto no pleito do mês passado: Fátima Cunha (PSB) e Nega do Povo (PSD). A primeira, inclusive, foi fotografada aparentemente fazendo campanha para outro candidato, o veterano Admir Jacomussi (Patriota), que foi reeleito.

Em suma, o magistrado alegou que a suspensão da diplomação dos parlamentares só deveria ocorrer caso as supostas fraudes fossem devidamente comprovadas.

"Em razão aos princípios da razoabilidade e, principalmente, da vontade popular, tenho que uma decisão que afaste a diplomação dos impetrantes só poderia ser proferida após a realização da instrução probatória nos autos de origem, para que os fundamentos judiciais se baseiem em provas robustas e seguras acerca da aventada fraude", diz trecho da decisão.

Em nota, o PSD mauaense celebrou a decisão. "A diplomação dos vereasdores deve acontecer na próxima semana".