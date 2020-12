O repórter que aglutinava

Ademir Medici

21/12/2020



“Sempre achei que vivemos um momento importante como ginásio e colegial. Fomos um grupo diferenciado, tanto que são 50 anos de convivência.”

Nei Souza, página Memória, edição de 21-12-2018.

O jornalista Nei Souza, ex-Diário, deixa nos anais da vida pelo menos duas belas entrevistas gravadas, incontáveis reportagens e uma primeira grande colaboração para a página Memória sobre a família do 2º Ginásio Estadual de Santo André (2º Gesa) e Colégio Estadual de Santo André (Cesa) – escola que realiza encontros regulares de ex-alunos, funcionários e professores desde a década de 1970.

Em 2016, Nei foi entrevistado pelo jornalista Júlio Abreu na TV do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, recapitulando mais de 35 anos de profissão. Uma das revelações do Nei: a amizade que teve com Ayrton Senna quando o piloto estava em início de carreira.

Em 2018, ao lado do amigo Marco Tomé, Nei participou do programa Memória na TV, do Diário, para falar do livro que os dois escreveram sobre os 50 anos da Escola Estadual Visconde de Taunay, da Vila Francisco Matarazzo, em Santo André, fundada no Parque das Nações com o nome de 2º Ginásio Estadual de Santo André.

O contato com a página Memória era mais antigo. Em 2003, Nei nos procurou com lindas fotos da sua escola, divulgando mais um encontro que seria realizado do Gesa (ginásio) e Cesa (colégio) desta escola pública que fez e faz história no eixo Parque das Nações/Vila Matarazzo.

O AMIGO

Everaldino Oliveira Souza, o Nei, sempre mencionava que trabalhou no Diário, conta a amiga Leninha. Depois trabalhou no Diário Popular, em A Gazeta Esportiva, sem contar os anos de militância em jornais como A Voz Operária, acrescenta Gilson Fernandes. Nei fez também assessoria de imprensa, atuando em organismos como a prefeitura de Guarulhos.

“Vai fazer multa falta. Por onde ele passava o sorriso do amigo aparecia. Como disse o colega Caetano Viviano, da Tchurma, o Nei era um amigo na melhor acepção da palavra”, sintetiza Maria Aparecida Pereira, a Leninha.

Nei Souza era filho de Marieta Ramos Oliveira e José Bispo de Souza. Parte aos 70 anos. Deixa a mulher, Marta Regina Calegaro, e os filhos Luanda, Leandro, Lucas e Lígia. Seu corpo foi levado e velado no Cemitério São Pedro, do crematório de Vila Alpina.