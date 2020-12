O segundo plebiscito

Em 20 de dezembro de...

1920 – S.A. Curtume e Fábrica de Correias de São Caetano publica edital convocando para assembleia geral dos acionistas para 27 de dezembro, na sede social, em São Caetano.

1975 – Prefeito Walter Braido inaugura o primeiro centro recreativo e esportivo de São Caetano, denominado João Morselli e localizado na Vila Prosperidade.

Corinthians Paulista está interessado no futebol de Fernandinho e Tulica, do EC Santo André, campeões paulista da Primeira Divisão.

1985 – Assembleia Legislativa aprova, por unanimidade, a criação do distrito de Capuava.

Supremo Tribunal Federal rejeita o último recurso que tentava a realização de plebiscito sobre o desmembramento do 2º Subdistrito de Utinga.

As duas decisões sepultam, no plano jurídico, a tentativa de divisão do município de Santo André.

A votação dos deputados foi comemorada num restaurante de Utinga. Em discurso, o prefeito Newton Brandão atribuiu a vitória do movimento contra a divisão da cidade aos líderes políticos do 2º Subdistrito, presentes à festa.