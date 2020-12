Um título centenário do Palestra

Ademir Medici

“É hoje que se realiza, na Floresta, o match de desempate entre as primeiras equipes do Paulistano, campeão paulista e brasileiro, e o Palestra Itália, a valorosa esquadra que tão galhardamente tem atuado no presente campeonato. Dada a importância que o futebol adquiriu em São Paulo, o encontro de hoje assume as proporções de verdadeiro acontecimento.”

Cf. Correio Paulistano, 19-12-1920.



O Paulistano tinha Arthur Friedenreich e contava com o retorno de Mário Andrada, o Palestra tinha um ataque igualmente arrasador. E deu Palestra.

Os três gols foram marcados no segundo tempo: Martinelli abriu a contagem para o Palestra, Mário empatou para o Paulistano, Forte completou o placar.

Estádio lotado (bilhetes vendidos e esgotados durante a semana). Vibração em direção ao campo do Palestra após a partida. Banquete à noite oferecido pela Apea (Associação Paulista de Esportes Atléticos) no Hotel D’Oeste.

Detalhes perpetuados pelos jornais:

Palestra de verde e branco, Paulistano alvirrubro.

Hinos dos dois clubes tocados antes do apito inicial.

Vitoria do Antarctica sobre o União Lapa na preliminar, em disputa da Segunda Divisão: 2 a 0. Deste campeonato participava um único time da região, o Primeiro de Maio de São Bernardo, hoje Santo André.

CAMPEÕES E VICE-CAMPEÕES



PALESTRA – Primo, Oscar e Bianco, Vale, Picagli e Bertolini, Martinelli, Federici, Heitor, Ministro e Forte.

PAULISTANO – Arnaldo, Carlito e Guarany, Sérgio, Zite e Mariano, Agnello, Mario, Friedenreich, Guariba e Cassiano.

Arbitro (chamado juiz): Hermann Friese.

Retorno à Vila Euclides

Texto: Milton Parron

“(...) Esses atos de reabertura política possibilitaram o surgimento de novas agremiações partidárias, entre elas uma que estava germinando há alguns meses num estádio de futebol onde há muito não se realizava jogo algum, o Vila Euclides, em São Bernardo do Campo.”

Cf. Milton Parron, semana passada, ao encerrar o segundo programa da série sobre a anistia.

O terceiro, e último, programa Memória sobre anistia aos punidos pelo governo militar de 64, recordará neste fim de semana, entre outros acontecimentos, o retorno ao Brasil dos exilados, a revelação pública das torturas sofridas pelos contestadores do regime nos porões do DOI-Codi, a busca pelos desaparecidos, as greves no ABC.

Com o fim do bipartidarismo, começaram as costuras de bastidores para a formação de novos partidos políticos e, ao mesmo tempo, ressurgiram algumas das velhas agremiações.

Adversários de antes, tornaram-se aliados, enquanto que velhos aliados bandearam-se para trincheiras contrárias.

O nascimento do Partido dos Trabalhadores e a briga pelo domínio da sigla PTB entre Ivete Vargas e Leonel Brizola que resultou na criação do PDT.

O primeiro debate na televisão ocorrido em 1982 para os governos estaduais e o início da campanha pelas Diretas Já.

Diário há meio século

Sábado, 19 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1414

Manchete – O fogo. Ele quase destrói a Volkswagen, em São Bernardo. Incêndio começou no setor de pinturas e tapeçaria. Alastrou-se. Ala 13 destruída. Perda de 30% das instalações da indústria.

Em 19 de dezembro de...

1915 – São Bernardo, sede, realiza mais uma festa em louvor a Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira da paróquia. E é nomeada a Senhora Paulina de Queiroz, mulher de Antonio Queiroz dos Santos, para promover a mesma festa em 1916.

1930 – Armando Setti é confirmado como prefeito de São Bernardo, função que vinha exercendo provisoriamente desde a queda da República Velha.

NOTA – Naquele tempo, o município de São Bernardo abrangia todo o espaço hoje denominado Grande ABC.

1985 – Prefeito Newton Brandão assina contrato com a Construtora Vicente Mateus para a pavimentação da Avenida São Paulo e ruas Juquiá e Diadema, na Cidade São Jorge, em Santo André.

1990 – Fundado o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, integrado pelos sete municípios.

