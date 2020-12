Obituário - 19 de dezembro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



19/12/2020 | 07:00



DIÁRIO DO GRANDE ABC

Sábado, dia 19 de dezembro de 2020

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 13 de dezembro

Maria Bernasconi, 87. Natural de Álvares Machado (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sergio Roberto Sargo, 66. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, quarta-feira, 16 de dezembro

Sebastião Alves da Fonseca, 91. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edvaldo Cândido dos Santos, 78. Natural de Candiba (Bahia). Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fumiko Kezo, 75. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 16. Memorial Planalto.

Miguel Florêncio de Melo, 75. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Machado da Cruz, 70. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Alves dos Santos, 65. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Aloísio Romeo Thiele, 62. Natural de Horizontina (Rio Grande do Sul). Residia no Centro de Santo André. Dia 16. Crematório Vila Alpina.

Rosa Maria Bezerra de Sales, 61. Natural de Pesqueira (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Marins Uchoa Cavalcanti, 61. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Fonoaudiólogo. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Eloah Silva de Jesus, 2. Natural de Ubatã (Bahia). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Menor. Dia 16. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 13 de dezembro

Aparecido Schiavinato, 87. Natural de Novais (São Paulo). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Irecer Pinheiro Fragoso, 86. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Valmira Gomes dos Reis Silva, 86. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia no Jardim Thelma, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Euclides Lourenço da Silva, 85. Natural de Guarabira (Paraíba). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Elisie Pinheiro, 78. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério da Saudade, em Santo André.

Francisco Pereira Barbosa, 74. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

José Domingos Cabral, 70. Natural de Quijingue (BA). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Sueli Vilani do Nascimento, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Camargo, em São Bernardo. Dia 16, em Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Neide de André de Jesus, 64. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Los Angeles, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Maria Elene Ferreira Santos, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.



São Bernardo, segunda-feira, 14 de dezembro

Yocie Fukuti, 96. Natural de Igarapava (São Paulo). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Francisco Figueiredo da Silva, 94. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Neyde Moreira Bayxzar, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Dayse, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Walter de Souza Rodrigues, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 14, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Paulo Teixeira Lobo, 74. Natural de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Aurora, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Francisco Evangelista, 73. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

João Pereira da Silva, 68. Natural de Novo Oriente (Piauí). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, 15 de dezembro

Jesuina de Melo Silva, 92. Natural de Canhotinho (Pernambuco). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Terezinha de Jesus Muniz Melo, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Colonial, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério dos Casa.

Gertudes Ana Chante, 81. Natural de Ibicaré (Santa Catarina). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

João Laerte Giusti, 79. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Carmem Cornachini Pereira, 75. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 15, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Roberto Atadler, 74. Natural de Imbituva (Paraná). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 15. Crematório Campos da Oliveira.

João Rosa, 67. Natural de Três Pontas (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Três Pontas (Minas Gerais).



São Bernardo, quarta-feira, 16 de dezembro

Jacy Pimenta da Silva, 69. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Francisco Daildo da Silva, 67. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

São Caetano, domingo, dia 13 de dezembro

Sukehiko Oshiro, 86. Natural do Japão. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Esmenia Monteiro da Costa, 86. Natural de Portugal. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 13, em São Bernardo. Jardim da Colina.

São Caetano, quarta-feira, 16 de dezembro

José Paulo de Carvalho, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Dom Pedro, em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 16 de dezembro

Maria de Fátima Oliveira Kauich, 57. Natural de Coremas (Paraíba). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.

Regiane Regina Silva Melo, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 16. Cemitério Municipal.



M A U Á

José Abrão, 78. Natural de Santa Rosa de Viterbo (São Paulo). Residia na Chácara Maria Francisca, em Mauá. Dia 16, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



RIBEIRÃO PIRES

Neumário de Oliveira Martins, 36. Natural de Candiba (Bahia). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Caixa. Dia 15, em Santo André. Cemitério São José.