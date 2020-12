Vale confirma novo deslizamento na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho

18/12/2020 | 19:04



A Vale confirmou que houve um novo deslizamento de terra na tarde desta sexta-feira, 18, na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, onde há dois anos morreram mais de 300 pessoas com o rompimento da barragem da unidade. Desta vez, a massa de terra atingiu pelo menos um operador de escavadeira que trabalhava no local, disse a Vale em nota.

"A Vale confirma deslizamento de terra em talude na cava desativada da mina Córrego do Feijão na tarde desta sexta-feira, 18. Equipes estão no local do acidente mobilizadas para o resgate do trabalhador que estava operando uma retroescavadeira", disse a Vale em nota.

Segundo o coronel Flávio Godinho, da Defesa Civil de Minas Gerais, os bombeiros já estão no local e estão sendo coletadas mais informações sobre o alcance do acidente.