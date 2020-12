Santo André entrega brinquedos de Natal em formato drive-thru

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



18/12/2020 | 18:48



A Prefeitura de Santo André, por meio do Fundo Social de Solidariedade, entregou, na tarde desta sexta-feira (18), cerca de 5.000 brinquedos para entidades assistenciais em formato drive-thru, realizado no Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), no bairro Santa Terezinha. Ao todo, foram 15 mil itens arrecadados pelo município que serão distribuídos até fim do mês em dez pastorais e três instituições que atendem crianças, como por exemplo, a Casa Ronald McDonald.

Os brinquedos foram arrecadados na campanha Natal Esportivo, iniciativa feita em parceria com a Secretaria de Esporte e Prática Esportiva e recebidos em diversos pontos pela cidade: lojas solidárias em shoppings, Banco de Alimentos e até por meio de parceiros como o colégio Singular e as lojas Armarinhos Fernando. “Foi meio de inovação e de adaptação para que o Natal dessas crianças não passe em branco. Essa ação integra série de atividades que já atendemos. Por ter sido em pouco tempo, 15 mil brinquedos é uma grande meta”, destaca a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Barreto Serra.

Integrante da capela Nossa Senhora da Caridade, Bárbara Maria Pereira, 36 anos, comenta que é o segundo ano de parceria com o Fundo Social de Solidariedade e mesmo com a pandemia da Covid-19, sentiu que as pessoas ficaram mais solidárias. “Esse ano foi totalmente diferente, mas não deixamos de fazer, assim como todas as paróquias. Atendemos crianças até os 6 anos e sabemos que cada presente importa”, detalha. Em 2019, a pastoral entregou mais de 100 sacolas e acredita que esse ano será igual. Na entrega pelo drive-thru, dez crianças das pastorais foram receber os brinquedos e ainda ganharam kit com bolachas e doces vindos das doações pelo Banco de Alimentos.