'O Bial é um cara ao qual eu devo muito', afirma Marcos Mion

18/12/2020 | 18:24



Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 12, reality show da Record que teve Jojo Todynho como campeã na noite de ontem, falou sobre a 'rivalidade' entre emissoras em entrevista ao UOL na tarde desta sexta-feira, 18.

"Eu nunca apoiei e nunca vou apoiar essa ideia de que as emissoras têm que ser rivais extremas, de que um não pode frequentar o programa do outro... Somos todos colegas, trabalhamos no mesmo meio", afirmou.

Em seguida, citou o apresentador do BBB: "Sou muito amigo do Tiago Leifert, a gente se fala sempre. Temos uma amizade, um fair play, uma admiração que é uma das coisas que eu mais prezo."

Questionado sobre como referências feitas por Marcos Mion a Pedro Bial, ao Big Brother ou à Globo teriam repercutido na Record, o apresentador garante: "Ninguém me falou nada, não fui repreendido."

Durante a Roça em que Jakelyne foi eliminada, Mion chegou a citar uma frase dita no Paredão entre Diego Alemão e Íris Stefanelli, do BBB 7. "Quem disse isso foi ele: o homem que trouxe poesia e profundidade para o até então descreditado show de realidade. Pedro, aquele que já estava aqui antes de nós, o Bial. Não apenas a frase, mas todo o meu discurso de hoje foi formado por trechos de discursos dos quais ele já nos presenteou no 'Grande Irmão'", afirmou, na edição ao vivo de A Fazenda, na ocasião.

"Fiquei muito feliz de poder fazer a homenagem para o Bial, foi uma que me tocou bastante. Sou um cara que honra muito os pilares, os caras que pavilharam o caminho onde eu ando hoje. Honro e homenageio sempre que posso", continuou Mion ao UOL.

"O Bial é, sem dúvida nenhuma, um cara ao qual eu devo muito, hoje, como apresentador. ... Falei: quero fazer uma homenagem para ele digna, bacana. Vamos fazer um discurso baseado no que ele fazia, com trechos do discurso que ele fazia em paredões emblemáticos", afirmou.

Assista abaixo a um trecho do momento em que Marcos Mion fez referência a Pedro Bial durante uma eliminação em A Fazenda, no último dia 4 de dezembro: