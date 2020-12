Oeste surpreende Vitória, mas segue em situação delicada na lanterna da Série B

18/12/2020 | 18:15



Fábio, de pênalti, e Matheus Rocha fizeram os gols do surpreendente triunfo do Oeste, por 2 a 1, sobre o Vitória, nesta sexta-feira à tarde, na Arena Barueri pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os paulistas não venciam há quatro rodadas.

Mesmo com o resultado positivo, o Oeste amarga a última colocação com apenas 19 pontos, 13 a menos do que o primeiro adversário fora da zona de descenso. O Vitória, por outro lado, está em 14º lugar com 36 pontos, a cinco da degola. Lucas Cândido fez o gol dos baianos, de falta, nos acréscimos.

O Oeste foi melhor do que o Vitória no primeiro tempo. Léo Ceará teve a primeira chance ao bater cruzado aos 21 minutos. O goleiro Yuri, de apenas 19 anos, defendeu com os pés. Lídio pegou o rebote e meteu para o gol, mas Yuri se esticou todo para fazer outra boa defesa.

No lance seguinte, aos 22 minutos, Lídio aproveitou escanteio batido e cabeceou com perigo. O Oeste chegou ao gol aos 30 minutos. Romisson colocou a mão na bola dentro da área e recebeu cartão amarelo. Fábio bateu o pênalti, deslocou Yuri e abriu o marcador para os paulistas.

No segundo tempo, o Oeste quase ampliou logo aos 3 minutos. Kauã recebeu de Fábio e encheu o pé. Yuri voou e fez ótima defesa. A situação do Vitória se complicou aos 25 minutos com a expulsão direta do zagueiro Mateus Morais. Ele cometeu falta quase em cima da risca da grande área.

No minuto seguinte, na cobrança de falta, o Oeste ampliou com Matheus Rocha. Ele mandou uma bomba indefensável no canto esquerdo do goleiro baiano. Aos 51 minutos, Lucas Cândido, em cobrança de falta, diminuiu para o Vitória, mas já era tarde demais.

Pela 31ª rodada, o Oeste fará duelo paulista contra o Botafogo na quarta-feira, às 19h15, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Na terça-feira, às 19h15, o Vitória visitará o CSA no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 X 1 VITÓRIA

OESTE - Caíque França; Matheus Rocha, Vitão, Luanderson (Caetano) e Gustavo Salomão (Maurício Barbosa); Caio (Diogo), Lídio, Léo Ceará (Bruno Lopes) e Kauã (Betinho); Fábio e Pedrinho. Técnico: Roberto Cavalo.

VITÓRIA - Yuri; Van, João Victor, Mateus Morais e Rafael Carioca; Romisson (Lucas Cândido), Matheus Frizzo (Samuel) e Dudu (Ewandro) e Thiago Lopes; Vico (Gerson Magrão) e Jordy Caicedo (Mateusinho). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Fábio (pênalti), aos 30 minutos, do primeiro tempo. Matheus Rocha, aos 26 e Lucas Cândido aos 51 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Paulo Moura Pinheiro (MT).

CARTÕES AMARELOS Caio, Vitão, Lídio, Bruno Lopes, Maurício Barbosa (OESTE); Romisson, Matheus Frizzo, Lucas Cândido (VITÓRIA).

CARTÃO VERMELHO - Mateus Morais (VITÓRIA)

RENDA e PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL -Arena Barueri, em Barueri (SP).