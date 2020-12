Filme brasileiro Bacurau aparece na lista de longas preferidos de 2020 de Barack Obama

18/12/2020 | 18:10



O filme brasileiro Bacurau foi incluído na lista de filmes e séries preferidos de 2020 de Barack Obama! O longa, que apareceu na lista do ex-presidente dos Estados Unidos, foi dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.

O ex-presidente divulgou a lista nas redes sociais e escreveu a seguinte legenda:

Como todo mundo, nós ficamos muito presos em casa neste ano e, com o streaming borrando ainda mais os limites entre filmes teatrais e filmes de televisão, ampliei a lista para incluir narrativas visuais de que gostei este ano, independentemente do formato.

Um dos diretores do filme, Kleber Mendonça Filho, compartilhou a publicação de Obama no Twitter e agradeceu:

Taí uma lista. Grato.

Além de Bacurau, outros filmes estavam na lista do ex-presidente, como A Voz Suprema do Blues, último filme com a participação do ator Chadwick Boseman, que ficou famoso no papel de Pantera Negra e morreu de câncer em agosto de 2020.