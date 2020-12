Festa espalhada por filmes

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



20/12/2020 | 07:00



A chegada do Natal, em 25 de dezembro, sempre movimenta o lançamento de filmes temáticos. Desde novembro, produções temáticas inéditas estão sendo espalhadas pelos cinemas, plataformas de internet e, principalmente, por variados serviços de streaming, para servirem de aquecimento para que o público comece a entrar no clima de uma das principais festas do ano.



São histórias que misturam comédia e drama, com alguns momentos de aventura e suspense. Há títulos nacionais e internacionais, sendo que eles brincam com costumes de diferentes regiões, como a neve presente em obras de outros países, por exemplo. Independentemente da origem das histórias, elas sempre falam da importância da época natalina e como hábitos de bondade com o próximo podem ser poderosos.



O Diarinho listou os principais filmes sobre o Natal desta temporada, que incluem a invenção criativa para uma fábrica de brinquedos, o desafio da filha do Papai Noel sobre o negócio da família, as confusões que dois irmãos enfrentam diante de vilões inesperados e como os personagens da saga intergaláctica mais famosa do cinema lidam com uma data especial.

10 HORAS PARA O NATAL. Os irmãos Julia, Miguel e Bia estão frustrados com um possível fim de ano chato e triste. Eles então bolam plano para reunir os pais separados na véspera da festividade natalina e tentar relembrar os velhos tempos em família. Nos cinemas.

LEGO STAR WARS: ESPECIAL DE FESTAS. No longa-metragem em desenho animado, a novata jedi Rey e o robô BB-8 partem em jornada entre as épicas histórias da saga ‘Star Wars’ ao longo do tempo no festivo Dia da Vida e encontram heróis e vilões. No Disney+.

UM NATAL MUITO ATRAPALHADO. O filme nacional estrelado pelo ator e youtuber Luccas Neto acompanha os irmãos Luccas e Gi indo passar as festas em um sítio, onde terão que lidar com vilões que escaparam de prisão. No AppleTV, Now, Google Play, YouTube, Vivo Play e Sky Play.

UMA INVENÇÃO DE NATAL. Jeronicus Jangle é responsável por pensar em diversas invenções fantásticas para uma chamativa fábrica de brinquedos, mas uma das criações é roubada. Sua criativa neta Journey aparece para tentar mudar o destino do Natal. Na Netflix.

TUDO BEM NO NATAL QUE VEM. Jorge é um homem rabugento que faz de tudo para evitar as comemorações da data natalina. Inesperado acidente em 24 de dezembro faz com que ele fique preso em diversos natais com o passar do tempo e aprenda algumas lições. Na Netflix.

CRÔNICA DE NATAL: PARTE DOIS. Revoltada com o novo relacionamento da mãe, Kate foge de casa e vai parar no Polo Norte para encontrar o Papai Noel. Um elfo faz planos para roubar a estrela do Natal e tentar cancelar a festividade em todo o mundo. Na Netflix.

NOELLE. Filha mais nova do Papai Noel, Noelle se vê obrigada a partir em viagem pelo mundo para encontrar seu irmão, Nick, herdeiro natural do trabalho da família, que está desaparecido há poucos dias do início da aguardada entrega de presentes. No Disney+.