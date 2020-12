Da Redação



O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, estabeleceu meta para o Brasil de ‘emissão zero’ de gases causadores do efeito estufa até 2060. A ação leva em conta o Acordo de Paris, montado com o objetivo de conter o aumento do aquecimento global e que completou cinco anos em dezembro.



Por ser um País subdesenvolvido, o Brasil não é obrigado a fixar metas numéricas para seu projeto ambiental.