Novo morador da região

20/12/2020 | 07:00



O Zoológico de São Bernardo, que integra o Parque Natural Estoril, no bairro de mesmo nome na cidade, agora é casa de novo morador. Trata-se de um jacaré-de-papo-amarelo, que chegou ao recinto na primeira semana deste mês. Até então, o réptil vivia em propriedade particular no Interior de São Paulo. Com pouco mais de 1 ano, é um bicho típico da Mata Atlântica e em risco de extinção, com expectativa de vida de até 70 anos. O recém-chegado ao Grande ABC já até ganhou nome: Perez.



Segundo Marcelo da Silva Gomes, veterinário da equipe do zoológico, o animal está em “boas condições, porém, bastante arisco, especialmente pelo deslocamento e, agora, pela fase inicial de adaptação a essa nova vida”. Em suas primeiras triagens para análise sobre sua saúde, ele tem dado bastante trabalho à equipe, mas o responsável diz que é um comportamento comum a essa faixa etária e espécie de réptil.



Perez não está sozinho no zoo de São Bernardo. O outro jacaré, Diniz, 18 anos, faz companhia a ele. O veterano tem cerca de dois metros de comprimento e mais de 50 quilos. O menor pesa 6,2 quilos e tem pouco mais de um metro de comprimento, já que ainda tem muito a crescer quando ficar mais velho. O objetivo é que o novato possa, futuramente, ser reintroduzido ao habitat natural ou levado para um ambiente de conservação de fauna.



O zoo do Parque Natural Estoril é uma reserva destinada a cuidar e receber bichos típicos da Mata Atlântica encontrados nas sete cidades e até em outras regiões do Estado. Atualmente, conta com cerca 700 animais acolhidos, que pertencem a 75 espécies.



Além de Perez, tucanos, sabiás, bem-te-vis, maritacas e cobras nativas foram resgatados e entregues aos cuidados da equipe de veterinários e biólogos nos primeiros 15 dias do mês – já que muitos se acidentam em voos próximos de rodovias ou em praças de grandes centros.