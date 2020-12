Marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa deixa hospital após último dia de radioterapia

18/12/2020 | 15:11



A primeira parte da batalha de Alexandre Correa contra um tumor maligno que descobriu na região do pescoço acabou na manhã desta sexta-feira, dia 18, conforme ele mesmo informou no Instagram. O marido de Ana Hickmann compartilhou com os fãs que ele fez a última radioterapia.

Ao postar um vídeo falando a novidade, ele escreveu na legenda:

Bom dia. Voltei aqui para falar que eu sai do hospital e estou melhor, graças a Deus. Hoje eu fiz minha última radioterapia, e a princípio está tudo bem comigo. Estou me alimentando pela sonda e conseguindo trabalhar. Obrigado pelas mensagens de carinho, pelas orações ? vocês me fortalecem!!! Obrigado ao @dr.andrey78 e ao @hosp_einstein. Vamo que vamo!

Boa notícia, né?