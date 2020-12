Ana Hickmann mostra árvore de Natal de cinco metros de altura e revela: - Até a minha privada foi decorada

18/12/2020 | 15:10



O Natal está se aproximando e, com ele, os famosos pouco a pouco começam a mostrar suas decorações - no entanto, Ana Hickmann já está ganhando em disparada na categoria decoração exuberante! Em seu canal no YouTube, a apresentadora mostrou a decoração de sua casa em Itu, no interior de São Paulo, onde está morando com a família.

No início do vídeo, Ana explica que a inspiração para a decoração deste ano veio principalmente do contato com a natureza que sua família teve desde que se mudou para Itu, além dos desejos que a apresentadora tem para o ano de 2021:

- Como 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo, a gente teve que se redescobrir e se reinventar, a gente acabou descobrindo novos momentos em família aqui em casa quando a gente se mudou de vez aqui para Itu. Por que não usar isso na nossa decoração de Natal e mostrar para as pessoas o significado de cada item e cor? Usei bastante trigo. Olha o trigo aparecendo aqui na nossa árvore principal. Trigo significa fartura, que é o que eu desejo. Não só fartura de dinheiro e trabalho, mas abundância de saúde e de esperança, que é o que a gente mais precisa.

A apresentadora, inclusive, não economizou na árvore de Natal! Talvez inspirada pela própria cidade, uma vez que Itu é conhecida por vender itens incrivelmente grandes, Ana revelou que o enfeite tem nada menos que cinco metros de altura!

- Eu acredito que a minha árvore, contando com o anjo, tenha aproximadamente cinco metros de altura. O pé direito aqui de casa permite e resolvi abusar.

Por falar em árvore principal, a sala de Hickmann conta com outras três árvores menores, que foram dispostas em volta da mesa de jantar - mas a decoração não para por aí! Além de inúmeros detalhes em todas as peças utilizadas por ela, nem mesmo o lavabo fugiu da data especial e também acabou ganhando parte da decoração:

- Até a minha privada foi decorada. Olha que bonitinho esse pisca-pisca. Trouxe do Canadá. Ficou muito bom isso, gente. Estou na privada.

Depois de mostrar todos os aspectos da decoração interna e externa, Ana Hickmann ainda proferiu seus votos para o próximo ano, e se emocionou ao falar do marido, Alexandre Correa, que está lutando contra um câncer:

- Natal é muito mais do que decoração, Natal é um momento de fé. E eu tenho muita fé. Então eu fiz um único pedido para o Papai Noel: que ele traga de presente saúde. Não era pra eu chorar no final desse vídeo, mas? eu só quero saúde. Saúde pro meu marido. O resto a gente vai atrás.