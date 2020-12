TSE rejeita recurso de Parra para anular votos de Vidoski em São Caetano

Raphael Rocha

18/12/2020 | 15:11



O ministro Ministro Sérgio Silveira Banhos, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), negou recurso do vereador Edison Parra (Podemos) contra a decisão que computou os votos do vice-prefeito Beto Vidoski (PSDB), de São Caetano. A validação dos 1.921 votos ao tucano, que concorreu a uma vaga na Câmara na eleição do dia 15 de novembro, tiraram a cadeira de Parra no Parlamento a partir de janeiro de 2021.

Segundo o magistrado, o acórdão do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) favorável a Vidoski é soberano. “A corte de origem (em São Paulo), soberana na análise de fatos e provas, assentou que, no aresto que confirmou a condenação do então prefeito e do vice-prefeito, ora recorrido, não teria sido atribuída ao recorrido (Vidoski) a prática de qualquer conduta ilícita, resultando a cassação do seu diploma apenas a partir da aplicação do princípio da unicidade de chapa”, escreveu ele, em despacho tornado público na tarde desta sexta-feira (18).

Em primeira instância, a juíza Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral de São Caetano, havia indeferido o registro de candidatura de Vidoski ao considerar o processo que envolve captação ilícita de doação eleitoral da campanha de 2016, quando ele foi vice do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) – Auricchio também teve o projeto eleitoral indeferido e, diferentemente de Vidoski, não reverteu a punição em segunda instância.

No TRE-SP, Vidoski alegou que não poderia ser considerado culpado das acusações atribuídas a ele no caso da captação de doação eleitoral por ser candidato a vice à época, não responsável pela coordenação financeira. Os juízes da corte paulista acataram a argumentação.



Ao Diário, Vidoski lembrou da vitória no dia de seu aniversário – celebra 44 anos nesta sexta-feira. “É um dos aniversários mais marcantes da minha vida. Receber notícia do TSE, com trânsito em julgado, de que minha candidatura foi deferida foi grande vitória. Estou muito feliz, quero compartilhar vitória com povo de São Caetano. Daqui até o dia 1º de janeiro vamos construir juntos o futuro de nossa cidade”, disse Vidoski, que, corintiano fanático, fez analogia futebolística do caso. “É uma vitória incontestável. É como ter um jogo do Corinthians e São Paulo na Neo Química Arena. Todos sabem o resultado, o São Paulo sabe que vai perder.”