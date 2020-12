O que são os fusos horários?

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



20/12/2020 | 07:00



Os fusos horários são sistema internacional criado para que haja um padrão que permite calcular o horário em qualquer lugar do mundo. O movimento de rotação da Terra (no qual ela gira sobre si mesma e que dura, aproximadamente, 24 horas) faz com que exista uma certa inclinação de seu eixo, gerando o fato de que o Sol não bate em certas áreas de forma igual em toda superfície do planeta. Sem esse parâmetro solar, fica muito difícil imaginar a passagem do tempo dentro do dia. A sincronização mundial ajuda a todos os países a terem uma única forma de identificar as horas.



A análise desse possível problema fez com que a Conferência Internacional do Meridiano fosse realizada em 1894. Feito em Washington, nos Estados Unidos, o evento especial foi mobilizado para padronizar a hora nos diferentes pontos dos continentes. Então, definiu-se um meridiano que seria o ponto zero, servindo de referência para todas as nações mundiais, criando os fusos horários a partir dele.



A votação no encontro decidiu que o início de tudo seria contado por meio do primeiro meridiano, que passaria na região onde está localizado o Observatório Astronômico de Greenwich, próximo à cidade de Londres, na Inglaterra. O chamado Meridiano de Greenwich é, até hoje, referência para o cálculo do GMT (Greenwich Mean Time, ou Horário de Greenwich, em tradução).



As faixas dos fusos horários foram montadas em todo o planeta respeitando as fronteiras dos países e suas próprias divisões internas, casos dos Estados, por exemplo, para facilitar a administração do território. O Brasil é um País de grande extensão territorial na direção Leste-Oeste, o que o coloca dentro de diferentes áreas. Na verdade, ele é dividido em quatro fusos horários, com o horário de referência nacional sendo aquele que passa pela Capital Brasília e atinge 20 Estados, incluindo São Paulo.



Uma viagem que passa por algumas dessas separações é capaz de refletir em certas complicações para as pessoas. Um indivíduo que realiza jornada de avião entre vários fusos horários – três ou mais, em média – geralmente passa a lidar com alterações em seu relógio biológico, uma vez que ele não é igual ao do local de destino. Conhecido como jet lag (expressão que sugere algo como descompensação horária, em português), o efeito mexe com momentos de sono, de despertar e de se alimentar e reflete em desconfortos como cansaço, enjoo, insônia e dificuldade de concentração. O problema desaparece depois de curto tempo, sejam horas ou dias, dependendo da pessoa.

No sistema GMT, a Terra está dividida em 24 faixas de 15 graus. Cada separação corresponde a uma hora. Os polos Norte e Sul não têm essas faixas.

Consultoria de João Carlos do Nascimento Pereira, professor de geografia do ensino fundamental e de sociologia e projeto de vida do ensino médio do Colégio Harmonia, em São Bernardo.