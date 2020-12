Novo hotel da Universal, em Orlando, tem quartos a partir de US$ 79

Redação

O Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites , mais novo hotel da Universal, em Orlando, abre hoje para o público. Seu principal chamariz são as tarifas acessíveis, com preços a partir de US$ 79 por noite.

Crédito: Divulgação - Universal Universal’s Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites

Crédito: Divulgação Diagon Aley, na Universal Studios

Hotel da Universal com tarifas econômicas

O Dockside Inn and Suites será o segundo hotel da Universal com tarifas econômicas, juntando-se à propriedade-irmã Surfside Inn and Suites . O novo empreendimento adicionará 2.050 quartos ao complexo, com quartos do tipo standard e suítes de dois quartos.

Desenvolvido pela equipe de criação da Universal, o Dockside Inn and Suites é o oitavo hotel da Universal que funcionará em parceria com a Loews Hotels & Co. Confira os detalhes.

Suítes de dois quartos – Suítes de dois quartos compõem mais da metade das acomodações do Dockside Inn e Suites e do Surfside Inn and Suites. Elas podem receber até seis pessoas e contam com cozinha compacta, mesa para refeições e banheiro com áreas separadas para banho, pia e sanitário. Saem a partir de $120 dólares por noite, com base em uma estadia de quatro noites.

– Suítes de dois quartos compõem mais da metade das acomodações do Dockside Inn e Suites e do Surfside Inn and Suites. Elas podem receber até seis pessoas e contam com cozinha compacta, mesa para refeições e banheiro com áreas separadas para banho, pia e sanitário. Saem a partir de $120 dólares por noite, com base em uma estadia de quatro noites. Benefícios exclusivos para os parques temáticos – Os hóspedes do hotel recebem benefícios exclusivos, como entrada antecipada aos parques temáticos da Universal, transporte gratuito em ônibus, dentro do complexo, e pagamentos de contas com o cartão que abre o quarto.

– Os hóspedes do hotel recebem benefícios exclusivos, como entrada antecipada aos parques temáticos da Universal, transporte gratuito em ônibus, dentro do complexo, e pagamentos de contas com o cartão que abre o quarto. Pier 8 Market – O Pier 8 Market, de estilo americano, fica dentro do complexo hoteleiro e serve refeições no café da manhã, almoço e jantar. A maioria dos pratos do menu custa menos que US$ 12, variando entre refeições do tipo comfort food e opções para viagem.

– O Pier 8 Market, de estilo americano, fica dentro do complexo hoteleiro e serve refeições no café da manhã, almoço e jantar. A maioria dos pratos do menu custa menos que US$ 12, variando entre refeições do tipo comfort food e opções para viagem. Instalações – O bar do lobby do novo hotel da Universal, chamado Sunset Lounge, serve coquetéis especiais para quem quer relaxar ao chegar dos parques temáticos. O hotel ainda tem duas piscinas e dois bares na piscina, além de um Centro de Planejamento de Viagem (Universal Orlando Vacation Planning Center) e uma loja Universal Studios Store.

Vídeo: Dockside Inn and Suites, hotel da Universal