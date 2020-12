Casa faz show de luzes e músicas sincronizadas no Natal dos EUA

Paulo Basso Jr.

Uma simpática casa da pequena cidade de Bentonville, no noroeste do Arkansas (EUA), está atraindo a atenção de moradores e turistas curiosos. Isso porque sua fachada foi decorada com luzes de Natal que “dançam” em sincronia com diversas músicas, dando vida a um lindo espetáculo.

O projeto, chamado Bentonville Heart Lites, é realizado há sete anos por Mark, sua esposa Crystal e os filhos, conhecidos na região como Valentine Family. Neste ano, cerca de 100 mil lâmpadas foram instaladas na fachada e nos jardins da residência, que piscam ao som de canções como “Jingle Bells”, “Feliz Navidad Prospero Año Y Felicidad”, “Hot Chocolate” e “Sleigh Ride”.

Show de luzes e músicas no Natal dos EUA

Como a casa da Valentine Family fica em um bairro comum, todos os anos é montada uma estratégia com os vizinhos para receber os visitantes. A fila de carros para assistir ao espetáculo, por exemplo, se forma do lado oposto à residência, abrindo espaço para a circulação normal do tráfego.

Ainda para não incomodar os vizinhos (mesmo os que entram no clima e também iluminam suas fachadas de forma sincronizada com a casa famosa), as músicas são ouvidas apenas por quem está nos carros. Para isso, é preciso sintonizar uma estação de rádio.

Entre as canções, um apresentador orienta a fila, pedindo para que os carros se aproximem para não formar trânsito em outras ruas e evitem parar em frente às garagens dos vizinhos (como tem gente má educada no mundo todo, nem todos respeitam).

Assim, os veículos vão passando devagar e costumam parar em frente ao lar da Valentine Family por cinco ou seis canções, que é o tempo que demora o show. A partir daí, a experiência se repete para quem vem atrás.

De segunda a quarta, as filas duram cerca de 20 minutos. Nos fins de semana, porém, podem se prolongar por horas. Mas vale o show, que é gratuito e se sustenta com doações solicitadas aos visitantes.